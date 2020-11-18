美廉社攜手LINE購物 宣告「數位會員元年」來臨

今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大幅提高，因應此消費趨勢變化，美廉社自10月22日起與強勢導購平台的LINE購物合作，開創了嶄新的「多通路積點」商業模式，單一消費雙品牌雙重回饋，短短近1個月內不僅線上會員增加超過3萬人、電子支付比例從15%快速激增至19%，使用電子發票載具的消費者更成長超過2倍，也讓美廉社宣告「數位會員元年」就此而生。

首次與LINE購物跨界結合，美廉社從會員消費數據發現，每天交易量都超過千筆，且線上會員購買力更是強大，尤其集中在女性市場，著重在較高單價的進口歐洲零食，像是品客洋芋片、進口葡萄酒等，而日配用品上則是著重在健康安心的心樸市集鮮乳，不同於柴米油鹽外的基礎選項，整體客單價超過250元，消費含金量比起原本的會員更是翻倍。同時，線上會員主要客群年齡層也較實體會員下修10歲左右，主要為35～45歲。