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秋老虎持續發威 北台灣好天氣到週五

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
中央大氣系兼任教授吳德榮指出，18日至20日白天，「秋老虎」發威，各地高溫可達32至34度。(photo by 臧品安／台灣醒報)
中央大氣系兼任教授吳德榮指出，18日至20日白天，「秋老虎」發威，各地高溫可達32至34度。(photo by 臧品安／台灣醒報)

秋老虎持續發威，北台灣週五晚開始變天轉涼，週日回暖。氣象專家吳德榮指出，18日至20日白天，「秋老虎」發威，各地高溫可達32至34度。天氣風險公司總經理彭啟明則表示，冷空氣的持續時間只有20日下半天及21日，22日溫度短暫回暖。

週四秋老虎發威

中央氣象局表示，19日各地大多為晴到多雲，中南部日夜溫差大，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。20日鋒面通過北部海面及東北風稍增強，21日東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

22日東北風再增強，23日至25日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚都-涼，東半部地區及北部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

週五變天週六涼

中央大氣系兼任教授吳德榮指出，18日至20日白天，「秋老虎」發威，各地高溫可達32至34度，白天微熱早晚涼、日夜溫差大。20日晚至21日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高，冷空氣並不強，21日白天北台灣仍因雲多降雨而轉涼，桃園以南受影響小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，穩定的天氣可以持續到20白天，20日晚上到21日將有一波東北風增強，主要影響大台北地區和東半部，有局部飄雨或小雨，轉成有點涼意的天氣，西半部的桃園以南則不太受到影響，持續晴朗穩定溫差大。這波冷空氣的持續時間只有20日下半天及21日，22日冷空氣就會減弱，溫度短暫回檔。此外，23、24日會再有一波東北風及冷空氣南下。

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秋老虎 吳德榮

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