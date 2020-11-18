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台北愛樂奏海頓馬勒 提攜年輕音樂家
「台北愛樂盡社會責任，希望挖掘新一代的音樂人才！」台北愛樂青年管弦樂團音樂總監吳曜宇18日表示，台北愛樂23日將帶來《天使之聲》音樂會，侯傳安將領銜演奏海頓《小號協奏曲》，女高音梁又中則演繹馬勒《第4號交響曲》，讓聽眾發現更多新銳音樂家的實力。
「音樂系優秀的學生很多，但因為學校太多，注意力有時不在他們身上。」台北愛樂藝術總監杜黑說，這造成學生從學校畢業後，進入職場很難出頭，儘管在學校很活躍，但社會卻不知道；台北愛樂現在扮演的角色就是在中間做一個橋樑、平台，讓優秀年輕人有機會展示給國內音樂界看。
吳曜宇表示，其實侯傳安跟梁又中都已經是時常能在音樂會上看見的名字，「我希望再挖掘一些還沒被看見過的名字，這是未來努力的方向。」除了希望挖掘新的人才，也希望能讓職業樂團看到很多優秀的演奏家、獨唱家。
侯傳安是2019柴科夫斯基大賽亞洲小號唯一入圍，23日將在國家音樂廳獻演海頓《降E大調小號協奏曲》；女高音梁又中也連同台北愛樂青年管弦樂團，挑戰馬勒《G大調第4號交響曲》，全曲風格溫暖近人，圍繞馬勒早年創作的藝術歌曲《天國生活》，描寫天堂生活，以及從孩子天真無邪的角度看待死亡。
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