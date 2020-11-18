不只有肢體...善牧10年培訓3萬學子「看見」暴力

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
天主教善牧基金會今發表預防暴力10周年成果報告。記者葉冠妤/攝影
天主教善牧基金會今發表預防暴力10周年成果報告。記者葉冠妤/攝影

天主教善牧基金會今發表預防暴力10周年成果報告。10年來向3萬5000人次的大專生、學童、社區民眾培訓、宣導暴力防治，善牧點出3點實務觀察，除暴力不只是肢體暴力，暴力可透過學習而來，還有大多數人親歷的暴力都是熟人暴力，今天記者會上，善牧盼持續推動「Seeing is Seeding」，透過教育及宣導， 讓人們擁有看見暴力的眼睛，對暴力更有敏感度。

善牧基金會副執行長黃綵宸表示，根據「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）報告，我國18歲至74歲婦女親密關係暴力終生盛行率為24.5％，顯示台灣有四分之一的女性都曾經歷暴力，善牧於去年服務的受暴婦女及其子女、目睹家庭暴力兒少等人數就高達4000人。

她指出，善牧從第一線服務中觀察到包括暴力有跡可循，會從彼此互動過程累積負向情緒與壓力、口語暴力等，進而惡化成肢體暴力，且有循環現象;再者，暴力是學習而來的行為，其次是「熟人暴力」很容易存在於伴侶、家人、職場、同儕等任何關係中，特別是親密關係，因為有愛更難讓人察覺

黃綵宸說，善牧從2011年走入大專校園進行預防暴力教育，陸續在台北、台中、新竹成立預防暴力宣導中心，至今10年共教育3萬5000人次的大專生、小學生與社區民眾，其中因大專生正值發展親密與人際關係階段，因而選擇大專生為首要教育對象，利用多媒體、多元創意教材與體驗、思辨等形式幫助大專生認識暴力，比如打造「暴力體驗站」，透過感官親身感受暴力的恐懼威脅，或在社群媒體聊天室中輪流角色扮演，模擬言語暴力事件，體會當事人與非當事人的感受。

此外，更培育反暴種子大使，讓大學生設計教案帶領小學生以及對民眾進行社區宣導活動。善牧指出，近兩年平均每年舉辦160場課程，共培訓1萬2539人次大專生，而大學生參與規劃的「大手牽小手──預防暴力校園宣導」則推廣至71間國小，影響超過1萬6000人次的小學生，社區方面則宣導了近6000人次。

善牧基金會表示，種子團隊經培訓後，意識到原來暴力無所不在，進而解人我界線間的尊重與同理、也學習情緒調節與正向溝通，以及不再認為暴力與自己無關，沒有人是局外人，不再漠視暴力。

大學生 家庭暴力

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