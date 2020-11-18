烘焙食品原料逾期賣 食藥署稽查最高罰18萬

現在許多人喜歡在家自己做甜點、麵包，而到食品原料行購買麵粉、塔皮、果醬、巧克力等食材。但衛福部食藥署於今年8至9月與地方衛生局聯合執行「109年度烘焙食品原料販售業稽查專案」，發現有業者貯存、販賣逾有效日期食品，或外包裝標示不符規定等問題，最高遭開罰新台幣18萬元。

專案針對全台食品原料販售業的食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）符合性及食品添加物管理、產品外包裝標示及是否貯存或販賣逾期食品等進行查核並抽驗產品。食品外包裝標示查核計有五家不符規定；四家貯存逾有效日期食品，權管縣市政府衛生局查辦中。

其中，台北市「義興西點原料行」因營養標示熱量有誤，裁罰4萬元；台中市富豊有限公司（市招：富山食品原料行）因未標示負責廠商及地址，以及營養標示錯誤，裁罰3萬元；基隆市巨晟公司因食品添加物棕色色漿逾有效日期，裁罰6萬元；新竹市新盛發商行因食品販售區冰箱及置物架上查獲巧克力等三件食品已逾有效期限，裁罰18萬元；台東縣賈斯特飲食原料店查獲逾有效日期食品七件，則還在查辦中。

食藥署北區管理中心科長王慈穗表示，如查獲逾期食品，皆已銷毀，並視廠商規模、過去違規紀錄以及件數等，由地方衛生局予以裁罰，台東縣七件逾期食品案，則還在查辦中，將盡快請台東縣衛生局裁處。至於標示不符規定等產品，則將請廠商修正，才可繼續販售。

王慈穗提醒， 食品販售業者應確認販售的產品外包裝是否已依規定標示且未逾有效日期；另外，未經查驗許可不得自行分裝食品添加物販售。