秋冬防疫獎勵醫院採驗 加強門急診肺炎篩檢

疫情指揮中心今天祭獎勵措施，希望醫院加強疑似症狀患者通報採檢。專家張上淳說，獎勵醫院採檢除避免漏篩有漏網之魚，愈廣泛採檢愈可證明社區很乾淨。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，觀察目前採檢案量有提升空間，且因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）可能和其他疾病合併出現，有必要加強臨床端的採檢量，避免漏網之魚。

陳時中說，12月1日上路的秋冬專案將加強通報採檢列為重要防疫策略，並研擬4大措施，包括醫療院所落實法定傳染病通報義務；加強門診與急診社區感染肺炎病人篩檢、加強住院病人篩檢及強化醫療照護人員健康監測等獎勵通報採檢指標；透過健保系統提醒加強通報採檢。

也會修訂沒有COVID-19相關症狀居家隔離/檢疫者的採檢及相關處理流程。臨床醫師應提高警覺加強通報採檢，強化社區監測疑似個案通報或轉介；同時並請地方政府持續督導所轄醫療院所，鞏固醫療院所防疫陣線。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳會後受訪表示，現行擴大採檢方案賦予醫師裁量權，針對有疑似症狀，如呼吸道、腹瀉等病人，只要認為有需要就可以採檢。

張上淳說，因醫師裁量權大，如果認為病人是其他疾病，可能就不會採檢，如認為是呼吸道融合病毒、細菌性肺炎就不採檢武漢肺炎。現在祭出獎勵，是希望醫師遇到疑似症狀的病人就可以多採，不要自認不是就不採。

張上淳表示，鼓勵採檢除考量武漢肺炎可能和其他疾病共同出現，避免遺漏採檢而有漏網之魚；愈廣泛的採檢也愈有把握社區確實沒有病毒存在。

不過，秋冬時期有呼吸道症狀、符合擴大採檢定義的病人相當多，外界質疑若都採檢，可能效益不高或浪費資源；張上淳表示，效益夠不夠高要看從哪個面向判斷。指揮中心沒有希望第一線人員替國家省檢驗的錢，以往醫療端使用健保資源，會被要求不要隨便浪費、不需要的檢驗不要做；但在防疫需求上沒有這樣的限制，多篩一點，可以證明社區真的沒有病毒。

張上淳說，在獎勵機制下，醫師有裁量和判斷的空間，只是希望衡量的尺度可以現在放得更寬一些，多採一點。接受採檢的民眾，除了住院病人外，可回家等待採檢結果，不會耗用醫院隔離資源。