24歲孫女獨自照顧失智嬤 笑談與老室友相處訣竅

「每天一睜眼就得清理床上大小便，真的很崩潰。」24歲的晴晴獨自照顧失智阿嬤，從最初疲於安撫不吃飯、半夜大吼阿嬤，到現在善用長照資源，找到和「老室友」的相處之道。

家庭照顧者關懷總會今天舉辦「第四屆聰明照顧月計畫徵求活動」頒獎典禮，獲選第一名的晴晴分享她這個「長照菜鳥」一路走來的心路歷程。

年僅24歲的晴晴，大學畢業那年原本已找到工作，但因高齡89歲的獨居外婆失智狀況愈來愈嚴重，家中又找不出人手照顧，她心想自己年紀還輕，不願內心留下遺憾，索性回家照顧阿嬤。

回想起最初那一年，晴晴坦言：「真的很崩潰。」當時根本不知道失智症是一種病，原來可以就醫治療，完全憑著一股衝勁在照顧阿嬤，每天要求阿嬤起身運動、算數學、寫自己的名字。

無奈阿嬤症狀每況愈下，不是不吃飯，就是半夜大吼大叫，甚至把紙尿褲脫掉，到處大小便，她回憶「每天一睜開眼，第一件事就是處理排泄物」，後來阿嬤不慎跌倒，只得整天臥床，照顧壓力壓得她喘不過氣。

晴晴說，後來因為住家樓下正好開了神經內科診所，她才驚覺原來失智症是一種疾病，而且有藥可治療，並由長照資源介入照顧，阿嬤總算漸漸穩定下來，她也參加舒壓活動與支持團體，將內心積壓已久的情緒釋放出來。

她笑說，歷經這一年，總算找到和「老室友」的相處模式，目前已經能在家中接點文案行銷工作，偶爾也能放心與朋友出遊，更加入高雄市家庭照顧者關懷協會的關懷陪伴員行列，盼用自己的經歷，關懷更多尚未走出照顧陰霾的家庭照顧者。

高雄市家庭照顧者關懷協會社工楊婕妤受訪時表示，一開始接觸晴晴時，她整個人被負能量籠罩，經過支持團體介入，晴晴才漸漸重拾笑容。

她指出，近年年輕照顧者愈來愈多，曾遇過26歲、30歲年輕人必須在家中照顧失智或重病失能的爸媽，看著同儕在社會上打拚、獲得社會地位和成就，自己卻得在家中照顧長輩，內心壓力無從紓解，呼籲可尋求家庭照顧者團體支持，避免過度犧牲與遺憾。