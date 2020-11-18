「耶誕風口罩」網購熱搜單周增1倍　LED發光口罩買氣狂飆

全球疫情嚴峻，台灣境外移入個案在11月就已累計52例，疫情指揮中心即將公布「秋冬專案」，從邊境、社區、檢驗等三大方向加強防疫，預計也將有更多場所可能恢復強制配戴口罩。根據生活市集統計，口罩商品再次躍升網友近期熱搜指標，其中又以「雙鋼印口罩」詢問度最高，近一周熱搜度大幅成長3.7倍，耶誕節商機也已逐漸發酵，帶動「耶誕口罩」搜尋度單周暴增近1倍，包括耶誕派對款口罩、LED發光口罩都很夯。

生活市集站上雙鋼印口罩近1個月詢問度成長5.5倍，11月口罩商品熱銷TOP 3的冠軍寶座由「雙鋼印迷彩色醫療口罩」拿下，包含櫻花迷彩、時尚迷彩、丁香迷彩、迷彩藍等4款顏色隨機出貨，今年雙11期間單周就賣破6,600盒；第二名為「普惠雙鋼印成人醫用口罩」，包括蘋果綠、藍色、檸檬黃、橘色、薰衣紫等5種顏色可供選購，最高可一次採買40盒（2,000片），平均單片含運費不到5元，近一周熱賣超過2,600盒。