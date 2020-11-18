「耶誕風口罩」網購熱搜單周增1倍 LED發光口罩買氣狂飆
全球疫情嚴峻，台灣境外移入個案在11月就已累計52例，疫情指揮中心即將公布「秋冬專案」，從邊境、社區、檢驗等三大方向加強防疫，預計也將有更多場所可能恢復強制配戴口罩。根據生活市集統計，口罩商品再次躍升網友近期熱搜指標，其中又以「雙鋼印口罩」詢問度最高，近一周熱搜度大幅成長3.7倍，耶誕節商機也已逐漸發酵，帶動「耶誕口罩」搜尋度單周暴增近1倍，包括耶誕派對款口罩、LED發光口罩都很夯。
生活市集站上雙鋼印口罩近1個月詢問度成長5.5倍，11月口罩商品熱銷TOP 3的冠軍寶座由「雙鋼印迷彩色醫療口罩」拿下，包含櫻花迷彩、時尚迷彩、丁香迷彩、迷彩藍等4款顏色隨機出貨，今年雙11期間單周就賣破6,600盒；第二名為「普惠雙鋼印成人醫用口罩」，包括蘋果綠、藍色、檸檬黃、橘色、薰衣紫等5種顏色可供選購，最高可一次採買40盒（2,000片），平均單片含運費不到5元，近一周熱賣超過2,600盒。
雖然距離耶誕節還有1個多月，但已有人開始搜尋耶誕風格的商品，生活市集宣布首波推出超過15款耶誕風口罩，並結合站上「口罩補貨到」專區，期望滿足消費者採買需求，像是近期熱銷的「雙鋼印耶誕成人醫療口罩」為台灣製作，兩款應景設計中以「耶誕派對款」最受歡迎，上架開賣首周就狂賣1,300盒。另一款熱門新品「幻彩漸變LED發光口罩」採用LED光纖布，具備7種顏色、4種幻彩漸變模式，可快速充電，可戴在醫用口罩的外面，參加派對、演唱會都很搶眼，近一周買氣較前周成長5.9倍。
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