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微創3D進行腹腔溫熱化療 中國醫為患者保留抗癌元氣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師張伸吉（右）以微創3D方式進行「腹腔鏡腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療」手術，獲致良好的成果。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師張伸吉（右）以微創3D方式進行「腹腔鏡腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療」手術，獲致良好的成果。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

一名70歲男性日前因腹痛以及體重減輕就醫，檢查發現他罹患大腸癌腹膜轉移，經中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師張伸吉以微創3D方式進行「腹腔鏡腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療」治療，僅住院9天就順利出院，腫瘤指數也從術前 9.8ug/L 降為 0.85ug/L，至今兩年多都沒有復發跡象。

張伸吉說，大腸直腸癌腹膜轉移的患者，因擴散範圍過廣，對靜脈化療效果差，所以常常1年內就因腸道阻塞而無法進食，進入癌末安寧階段。所幸腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療的發展，成功治療腹膜轉移。

然而，以往的手術，患者常常需要付出腹部超過20公分大傷口的代價，不僅患者術後劇痛，更增加術後腸沾黏、傷口感染等併發症，影響後續癌症治療。因此，張伸吉在患者腹部打幾個小洞，透過3D影像完成腫瘤清除及腹腔熱化療。他指出，微創手術技術層面較高，往往需要合併骨盆腹膜全切除及微創橫膈腹膜切除技術，才能完全清除乾淨腹腔腫瘤。

中國附醫大腸直腸外科醫療團隊根據經驗及國外文獻指出，腫瘤清除手術合併腹腔溫熱化療的優點是，腹腔熱化療溫度更穩定，術後併發症減少，傷口疼痛降低，住院天數減少。藉由微創手術，降低患者身體的傷害，自然也保存了對抗癌症的元氣，讓後續的抗癌計畫能更順利進行。

張伸吉說， 3D微創手術進行腹腔溫熱化療雖然有其優勢，但並非每位患者都適合，所以患者治療前都應先經過醫師的審慎評估，才能避免不必要的併發症。

微創手術 患者 腫瘤

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