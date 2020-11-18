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台南果農5萬斤柳丁沒收成 專家：落果是因蒂腐病非缺水
今年天氣異常，夏季無颱風帶來豐沛雨水，全台已有部分地區開始實施停灌，台南官田區果農反應柳丁異常大量掉果，可能與乾旱有關。立委郭國文今天邀集農糧署、台南農改場與台南市農業局、官田區公所、官田農會共同會勘，確認是蒂腐病導致落果。
郭國文表示，上周服務處接獲官田果農陳情表示，正值採收的柳丁卻異常掉落，果園內滿滿都是落果，損失相當慘重，懷疑可能與今年乾旱氣候有關，邀集相關單位一同來會勘落果情況。
官田區大坵里果農陳丁田表示，種植4甲多的柳丁園，過去可以採收5萬多斤，今年果實都萎縮、掉滿地，無法採收，損失慘重，苦不堪言。
官田農會總幹事林正容指出，因為該地區已有相當多的果園發生這樣的情況，希望找出原因。
台南農改場作物環境科助理研究員蔡孟旅表示造成掉果原因，主要與腐蒂病及黃龍病有關，反而是雨水多較嚴重，應該是在7、8月中果期，疏於噴藥防治。
作物改良科副研究員張汶肇是柑橘類果樹專家，他說，柳丁主產地雲林、嘉義及台南，均未傳出亁旱災情，若是缺水連植株葉片都會枯萎，建議農民需注意病蟲害防治。未來也會提供相關防疫要點給農會與農民。
農糧署台南分署副分署長黃怡仁表示，面對農產災損有相關的補助措施，若是整體農損超過20％以上，就可以啟動補助程序。
郭國文說，現代異常氣候下，不是水太多就是水太少。去年大概都在處理雨下太多的農損，今年則是乾旱出現。雖然這次柳丁落果與乾旱較無關係，但也找到相關原因，接下來就需要輔導預防。長期上，也要做好對於乾旱氣候的預防準備，也請農糧署與農業局輔導農會與農民向水保局申請水塔與農塘補助，以在缺水期提供充足水源。
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