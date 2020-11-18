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七期油車今年吃掉空汙基金6億元 環團批電動運具大倒退

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
電動機車占新售機車比例。圖／地球公民基金會提供
電動機車占新售機車比例。圖／地球公民基金會提供

環保署今年首度補助老舊機車換購七期燃油機車，金額比照電動機車，造成七期油車換購熱潮，七期油車補助數量甚至為電動機車的5倍以上。環團表示，立法院衛環委員會今天排審環保署空汙基金預算，根據環保署預算案，明年將持續利用空汙基金給予燃油機車換購補助，但今年已花6億納稅錢補助換購燃油機車，導致電動運具時程倒退，若持續複製而不改善現有機制，將造成空汙、碳排放與環境的巨大負擔。

今年空汙基金補助七期燃油機車，又遇到油價大跌，今年度電動機車市占率較去年同期減半。而各縣市對於燃油機車的補助額度不一，比較六都這兩年前三季電動車占新售車輛比例變化，大幅度補助燃油機車的直轄市，電動車占新售車輛減少比例越形顯著。根據統計，截至本周為止，今年已花中央6億加上地方政府補助5億，共計11億元，補助了13.6萬台七期燃油機車，而獲得補助電動機車合計約2萬4000輛左右，即使包含工業局補助，今年度用於重型電動機車的補助金額約3.2億元。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，「油電平權」一詞在過去一年中頻繁出現，目的是要求政府不該獨厚電動機車，給予油車和電車同樣的補助，但充分反映外部成本，才是真正「油電平權」。依據支持燃油機車方常以環保署估算，機車對全台PM2.5貢獻度低於5％，認為不應以其為優先管制對象，但若從有害空氣汙染物非甲烷碳氫化合物（NMHC）分析，四行程機車排放量占比則達到7.5%，貢獻高於自用小客車。

趙家緯說，燃油機車在直接致癌物質的非甲烷碳氫化合物上，分別為電動機車的60倍以上，在氮氧化物則為電動機車的兩倍以上，排碳量也高出8成以上。根據多份國際研究，暴露於交通排放汙染物確實會增加心肺相關疾病發生率及死亡率。

地球公民基金會研究專員楊書容表示，環保署補助燃油機車的理由是希望加快汰換老舊機車，但現況汰換速度不夠快，代表規畫的補助誘因不足，應思考如何搭配更多管制工具，如設置空氣品質維護區，減少老舊運具的使用便利性，提高民眾換車誘因，絕對不會是回頭補助燃油機車，不利改善空汙，也延誤台灣減碳與因應氣候變遷。

環境律師、前環保署副署長詹順貴指出，2018年底環保署與行政院曾公布「空汙防制行動方案」，明訂台灣2035年要禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車，但此方案卻因為蘇貞昌上任行政院長後推翻，不僅政策不延續，更使台灣的空汙治理缺少對移動汙染源的管制方向。溫管法將嘗試碳定價跟上國際腳步，未來也許因為碳價使得油價必須調漲，此時仍鼓勵消費者汰換成燃油運具，很可能是陷民眾於不義的政策，環保署應該重新檢視現有空汙基金使用，不要讓一時的補助變成接下來更大的負擔。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，今年燃油機車拿到近九成補助，造成台灣運具電動化進度大倒退，台灣永續發展目標規定2030年新能源機車占新售車比率35%，今年截至9月此比率僅約10%，甚至較去年的18%低。台灣運具電動化時程已經顯著緩慢，為了台灣減碳目標跟空汙管制，立法院應持續替人民把關，不該讓環保署補助燃油機車的政策延續，使人民納稅錢創造未來更大的問題。

電動機車、燃油機車空汙排放比較表。圖／地球公民基金會提供
電動機車、燃油機車空汙排放比較表。圖／地球公民基金會提供

環保署 電動機車 行政院

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