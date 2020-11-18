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中華郵政花5億多建置i郵箱 使用率卻節節下降挨批

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政公司積極發展智慧物流，2016年7月開始布建的「i 郵箱」，迄今已突破2000座。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司積極發展智慧物流，2016年7月開始布建的「i 郵箱」，迄今已突破2000座。圖／中華郵政公司提供

為了發展智慧物流，中華郵政說，自105年7月起於全國布建「i 郵箱」，至今全台「i 郵箱」站點超過2000座。不過立委林俊憲質疑，中華郵政公司花了5億多元，建置2008座「i 郵箱」，不過使用率卻是不斷下降，109年度的使用率僅31.94％，痛批i 郵箱使用率這麼差，還要繼續建置下去嗎？

對此，中華郵政董事長吳宏謀表示，目前和許多物流業者、電商業者合作，效果還不錯，目前使用率已提升到4成3。交通部長林佳龍則說，設置地點會再做檢討，隨著設置點閱多，相信使用率會提升。

根據中華郵政統計，107年度i郵箱全台約400座，使用略約51.84％，108年度i郵箱總計1530座，使用率為51.68％，但109年度，截至7月底，i郵箱數量達2000座，使用率卻下滑到31.94%。

林俊憲表示，現在消費者的習慣就是宅配到府，或是去超商取貨，且去超商還有店員看忙顧貨、交際，i郵箱打得贏物流業者、超商嗎？

林俊憲也提到，立院給了9億多的預算去建置i郵箱，但實際只花了5億多，預算執行率不到6成，給你錢也不會花，使用率又節節下降，要求檢討，不要錢花下去，變成「爛尾樓」。

立委何欣純則說，i郵箱編列的預算高達9.68億元，但累計收入僅1.77億元，使用率隨著據點增加，卻成反比下降，要求除了據點檢討外，也要和各大電商平台、物流通路合作。

此外，林俊憲也說，去年中華郵政獲利僅93.48億元，相較於前年的114億元，獲利掉了35％之多，是否也應該要一併檢討。

吳宏謀表示，外界對於i郵箱的評價不錯，但確實有些設置地點不適當，已調整到其他好一點的地方，目前使用率提升到4成3，隨著i郵箱的網絡月建全，使用率會越來越好。

對於中華郵政去年獲利銳減，吳宏謀說，主要是和國外匯差有關係，另外也針對壽險提列36.5億元的責任準備金，所以獲利看起來比較差。

中華郵政 林俊憲

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