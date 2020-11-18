婦人支氣管擴張到大咳血 求治+肺復健已能自在呼吸

秋冬天氣轉涼，容易喉嚨乾癢咳嗽或喘不過氣，屏東一名蔡姓婦人罹患支氣管擴張症十多年，每到這季節就成「酷酷嫂」，她曾因咳血而動手術，並花錢53萬買一台拍痰機，但成效有限，由於平日睡覺因無法躺平，生活品質奇差，後來還因大咳血做肺血管栓塞，所幸2年前到高醫治療並接受肺復健， 現已能自在呼吸，不必動輒跑醫院。

蔡女士今早在高醫啟川大樓大廳舉辦 「勇健您的肺－安心自在好呼吸」活動中現身說法，她說自己為了解決喘咳及血痰症狀，四處求醫，每隔二、三月就住院治療，晚上睡覺怕卡痰影響呼吸，常半坐半臥到天亮。最近正值疫情期間，親友都很怕她咳嗽。

她表示，自己因痰多反覆感染，導至肺膿瘍 ，雙肺都開過刀，有次咳血不止，緊急做肺血管栓塞才檢回一命，後來到高醫求治後， 兩年來不再咳血住院。

高醫院長鍾飲文表示，一般人分秒都要呼吸，肺部一旦出問題，非同小可，在台灣不論男或女，肺癌都居癌症死亡第一名，其他像慢性阻塞性肺病或肺炎，也都是十大死因之一，高醫每年舉辦健康呼吸周，盼與病友一起努力，讓肺變勇健。

高醫胸腔內科主任許超群特別提醒，肺阻塞病人易發生在40歲以上族群 ，久咳多痰易喘，其中癮君子是高危險群，室內空氣汙染包括煮菜油煙，燒香拜拜的煙霧 ，長期吸入也會造成肺阻塞，不妥善照顧肺，有致命的可能，不可輕忽。