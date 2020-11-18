快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人支氣管擴張到大咳血 求治+肺復健已能自在呼吸

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因支氣管擴張大咳血，雙肺都動手術的蔡女士（左），兩年前到高醫求治後終於不必要動輒住院。記者王昭月／攝影
因支氣管擴張大咳血，雙肺都動手術的蔡女士（左），兩年前到高醫求治後終於不必要動輒住院。記者王昭月／攝影

秋冬天氣轉涼，容易喉嚨乾癢咳嗽或喘不過氣，屏東一名蔡姓婦人罹患支氣管擴張症十多年，每到這季節就成「酷酷嫂」，她曾因咳血而動手術，並花錢53萬買一台拍痰機，但成效有限，由於平日睡覺因無法躺平，生活品質奇差，後來還因大咳血做肺血管栓塞，所幸2年前到高醫治療並接受肺復健， 現已能自在呼吸，不必動輒跑醫院。

蔡女士今早在高醫啟川大樓大廳舉辦 「勇健您的肺－安心自在好呼吸」活動中現身說法，她說自己為了解決喘咳及血痰症狀，四處求醫，每隔二、三月就住院治療，晚上睡覺怕卡痰影響呼吸，常半坐半臥到天亮。最近正值疫情期間，親友都很怕她咳嗽。

她表示，自己因痰多反覆感染，導至肺膿瘍 ，雙肺都開過刀，有次咳血不止，緊急做肺血管栓塞才檢回一命，後來到高醫求治後， 兩年來不再咳血住院。

高醫院長鍾飲文表示，一般人分秒都要呼吸，肺部一旦出問題，非同小可，在台灣不論男或女，肺癌都居癌症死亡第一名，其他像慢性阻塞性肺病或肺炎，也都是十大死因之一，高醫每年舉辦健康呼吸周，盼與病友一起努力，讓肺變勇健。

高醫胸腔內科主任許超群特別提醒，肺阻塞病人易發生在40歲以上族群 ，久咳多痰易喘，其中癮君子是高危險群，室內空氣汙染包括煮菜油煙，燒香拜拜的煙霧 ，長期吸入也會造成肺阻塞，不妥善照顧肺，有致命的可能，不可輕忽。

高醫「呼吸照顧周」活動今起一連舉辦4天，教導呼吸柔軟操，提供營養諮詢並有講座，一名住台北的民更託戴姓友人捐贈一台價值70萬的拍痰機，希望造福更多病人。

高醫「健康呼吸周」今早起跑。記者王昭月／攝影
高醫「健康呼吸周」今早起跑。記者王昭月／攝影
高醫「健康呼吸周」起跑，屏東蔡女士（右二）現身說水去。記者王昭月／攝影
高醫「健康呼吸周」起跑，屏東蔡女士（右二）現身說水去。記者王昭月／攝影
戴小姐（中）受台北友人託付，致贈高醫一台價值七十萬元的拍痰機，希望造福更多病患，由高醫院長鍾飲文（右）及胸腔內科主任許超群（左）代表接受。記者王昭月／攝影
戴小姐（中）受台北友人託付，致贈高醫一台價值七十萬元的拍痰機，希望造福更多病患，由高醫院長鍾飲文（右）及胸腔內科主任許超群（左）代表接受。記者王昭月／攝影

高醫 咳嗽 復健

延伸閱讀

我肺阻塞40萬人未就醫 急性死亡率22％ 爬樓梯就能檢測

高醫助無血緣嬤救孫眼 盼赴日醫療不卡關

女法醫尹莘玲&變臉大師郭耀仁 雙獲「高杏獎」

山友翠池山屋高山症發作咳血 直升機吊掛送醫

相關新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所擔任教授兼所長、不孕症權威陳信孚昨天晚間六時許，因癌症辭世，醫界紛紛哀悼，台大醫院院長...

破壞腸道細菌 研究：幼兒服抗生素日後恐患更多病

抗生素除了濫用會產生抗藥性之外，看起來是一個安全的藥品，但使用在 2 歲以下幼兒可能會帶來終生影響。最新研究發現，接受抗生素治療的 2 歲以下兒童，以後生活更有可能患有多種疾病。

誠品舊書拍賣台中登場！超過10萬件精選好物最低1折起

「誠品書店舊書拍賣會」今(18)日起至12月7日於中友百貨登場，現場超過10萬件商品，占地近200坪，是愛書人年末不可錯...

台南果農5萬斤柳丁沒收成 專家：落果是因蒂腐病非缺水

今年天氣異常，夏季無颱風帶來豐沛雨水，全台已有部分地區開始實施停灌，台南官田區果農反應柳丁異常大量掉果，可能與乾旱有關。...

七期油車今年吃掉空汙基金6億元 環團批電動運具大倒退

環保署今年首度補助老舊機車換購七期燃油機車，金額比照電動機車，造成七期油車換購熱潮，七期油車補助數量甚至為電動機車的5倍...

中華郵政花5億多建置i郵箱 使用率卻節節下降挨批

為了發展智慧物流，中華郵政說，自105年7月起於全國布建「i 郵箱」，至今全台「i 郵箱」站點超過2000座。不過立委林...

婦人支氣管擴張到大咳血 求治+肺復健已能自在呼吸

秋冬天氣轉涼，容易喉嚨乾癢咳嗽或喘不過氣，屏東一名蔡姓婦人罹患支氣管擴張症十多年，每到這季節就成「酷酷嫂」，她曾因咳血而...

出差防疫必備！7-11推「拋棄式隔離衣」預購　首批限量2千件

全球疫情依舊嚴峻，7-ELEVEN觀察到每月仍持續有3萬人次以上的外派出差、出國需求，加上進入秋冬流感的旺季，為了方便消...

溯源食材安心買 陳吉仲示範QRcode找產銷履歷

農委會主委陳吉仲今天上午受全聯福利中心董事長林敏雄邀請參加該公司舉辦「溯源食材在全聯 方便更安心」推廣記者會。陳吉仲表示...

「TCCF創意內容大會」開幕　打開文化內容商展新想像

文策院「TCCF 創意內容大會」上午在台北寒舍艾美酒店舉行開幕式，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得與文策...

明起台灣Pay買台鐵便當打9折 31個據點皆適用

為推廣旅客多元購物方式，台鐵局今天宣布，全台31個「台鐵便當」實體直營門市全面啟用台灣Pay支付服務。而為歡慶全台啟用，...

長期鼻塞苦開動力旋轉刀手術 「終於呼吸到新鮮空氣」

一名36歲男子長期受鼻塞所苦，需要長期使用藥物與類固醇鼻噴劑來控制，如果停藥容易復發，長期吃藥造成口乾與心悸，鼻腔也偶有...

熱門新聞

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

生日有「2」全桌打折！湊一鍋「1個2打9折、5個5折」

獅子座流星雨這3天極大期 仰德大道實施彈性交管

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。