陳抗、消基會反萊豬連署破11萬 陳吉仲：尊重

消基會發動「嚴拒萊豬進口」連署活動，不到一個月有11萬809位消費者參與連署（至11月18日上午9時）；同時也有1122秋鬥也有萬人上街頭反萊豬，農委會主委陳吉仲表示，人民有集會遊行的權利，會尊重22號陳抗遊行的訴求、也尊重連署，他說，政府要做的就是讓萊克多巴胺豬肉進口都在安全容許量以下，讓有疑慮的消費者作百分百清楚標示，讓消費者多一個選擇。

陳吉仲今天出席溯源食材記者會時，面對媒體聯訪做以上表示。

陳吉仲說，包括消基會、主婦聯盟等團體平時都有溝通，農產品安全的重要措施，每年都與民間團體開很多會，面對萊克多巴胺豬肉進口，如何確保食品安全，他認為針對外界紛擾，應該更回歸專業，平心靜氣用科學證據看待，只要符合安全容許量進口的豬肉就是安全的，政府要做好風險溝通；農委會要顧好產業界，價格維持合理水準甚至讓大幅度出口。

外界質疑政府僅要求標示產地，沒有要求標示是否含有萊克多巴胺，陳吉仲說，還有更多抗生素、農藥等，在安全容許下，若標示標起來有4000多種，會造成管理上的麻煩，也不符合國際規範，標示產地來源國，對養豬產業會更正面，因為消費者會認產地來源國，現在14個進口豬肉國家中，僅有美國含有萊克多巴胺，因此標產地來源國，消費者大量使用國產豬，對產業有幫助，才是一個真正確保消費者的安全選擇。

許多地方政府，如新北市議會假設有營養午餐混入萊豬會重罰，陳吉仲表示，地方希望零檢出，他說，明年開始學校午餐用國產食材，不會有萊克多巴胺豬肉進入校園，希望地方政府能與中央密切合作，針對消費者有時安疑慮，一起面對解決，要標示產地來源國，若全部零檢出，已經開放八年美國牛肉，在各地牛排館、牛肉麵店販售，目前做法就是標示產地來源國，若堅持零檢出，如何處理牛肉議題，政府會陷入兩難，要回到專業科學證據，安全容許量下就是安全。

陳吉仲說，2012年馬英九執政時已經開放牛肉進口，全世界進口到台灣有使用萊克多巴胺藥證的包括澳洲、美國、紐西蘭與加拿大，實際上因為飼養關係，美國用飼料，因此萊克多巴胺用在動物添加物，進口美國牛肉大部分都含有萊克多巴胺，過去八年只要確認10PPB下就是安全的，針對牛肉的部分，就針對牛肉販賣場所交易場所餐飲場所標示產地來源國，對消費者最好措施。

至於小吃路邊攤如何標示？陳吉仲說，小吃、路邊攤店面菜單寫豬肉產地來源國，就符合標示了。

他表示，農產品是市場機制決定，國產豬有競爭力，是考慮國人消費習性與通路有七成是溫體豬市場，認為不會因為萊克多巴胺豬肉開放，對本土養豬產業衝擊，口蹄疫拔針後，面對國際經貿，近期跟美國申請豬肉加工品外銷美國，讓產業衝擊達到最小。