快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳抗、消基會反萊豬連署破11萬 陳吉仲：尊重

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示(左二)，人民有集會遊行的權利，會尊重22號陳抗遊行的訴求、也尊重民眾反萊豬連署。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲表示(左二)，人民有集會遊行的權利，會尊重22號陳抗遊行的訴求、也尊重民眾反萊豬連署。記者彭宣雅／攝影

消基會發動「嚴拒萊豬進口」連署活動，不到一個月有11萬809位消費者參與連署（至11月18日上午9時）；同時也有1122秋鬥也有萬人上街頭反萊豬，農委會主委陳吉仲表示，人民有集會遊行的權利，會尊重22號陳抗遊行的訴求、也尊重連署，他說，政府要做的就是讓萊克多巴胺豬肉進口都在安全容許量以下，讓有疑慮的消費者作百分百清楚標示，讓消費者多一個選擇。

陳吉仲今天出席溯源食材記者會時，面對媒體聯訪做以上表示。

陳吉仲說，包括消基會、主婦聯盟等團體平時都有溝通，農產品安全的重要措施，每年都與民間團體開很多會，面對萊克多巴胺豬肉進口，如何確保食品安全，他認為針對外界紛擾，應該更回歸專業，平心靜氣用科學證據看待，只要符合安全容許量進口的豬肉就是安全的，政府要做好風險溝通；農委會要顧好產業界，價格維持合理水準甚至讓大幅度出口。

外界質疑政府僅要求標示產地，沒有要求標示是否含有萊克多巴胺，陳吉仲說，還有更多抗生素、農藥等，在安全容許下，若標示標起來有4000多種，會造成管理上的麻煩，也不符合國際規範，標示產地來源國，對養豬產業會更正面，因為消費者會認產地來源國，現在14個進口豬肉國家中，僅有美國含有萊克多巴胺，因此標產地來源國，消費者大量使用國產豬，對產業有幫助，才是一個真正確保消費者的安全選擇。

許多地方政府，如新北市議會假設有營養午餐混入萊豬會重罰，陳吉仲表示，地方希望零檢出，他說，明年開始學校午餐用國產食材，不會有萊克多巴胺豬肉進入校園，希望地方政府能與中央密切合作，針對消費者有時安疑慮，一起面對解決，要標示產地來源國，若全部零檢出，已經開放八年美國牛肉，在各地牛排館、牛肉麵店販售，目前做法就是標示產地來源國，若堅持零檢出，如何處理牛肉議題，政府會陷入兩難，要回到專業科學證據，安全容許量下就是安全。

陳吉仲說，2012年馬英九執政時已經開放牛肉進口，全世界進口到台灣有使用萊克多巴胺藥證的包括澳洲、美國、紐西蘭與加拿大，實際上因為飼養關係，美國用飼料，因此萊克多巴胺用在動物添加物，進口美國牛肉大部分都含有萊克多巴胺，過去八年只要確認10PPB下就是安全的，針對牛肉的部分，就針對牛肉販賣場所交易場所餐飲場所標示產地來源國，對消費者最好措施。

至於小吃路邊攤如何標示？陳吉仲說，小吃、路邊攤店面菜單寫豬肉產地來源國，就符合標示了。

他表示，農產品是市場機制決定，國產豬有競爭力，是考慮國人消費習性與通路有七成是溫體豬市場，認為不會因為萊克多巴胺豬肉開放，對本土養豬產業衝擊，口蹄疫拔針後，面對國際經貿，近期跟美國申請豬肉加工品外銷美國，讓產業衝擊達到最小。

美豬 美牛

延伸閱讀

溯源食材安心買 陳吉仲示範QRcode找產銷履歷

萊牛風波／丁怡銘、蘇貞昌聲量居冠亞 柯文哲撿槍聲量攀升

疫後首開政院食安會報 陳吉仲：進口萊豬內臟成本高

弊端如滾雪球連環爆 水保局擬下周向陳吉仲報告

相關新聞

堅稱皇家傳承用萊牛 周玉蔻：大家排隊吃還反萊豬？

挺行政院前發言人丁怡銘，親綠名嘴周玉蔻周一在臉書發動拒吃遭誤指用萊牛的受害皇家傳承牛肉麵店，引發反彈，反讓前往用餐民眾增加。...

獨／基隆學校營養午餐限國產豬 林右昌：通令修改契約

政府明年即將開放萊豬進口，民進黨執政的基隆市市長林右昌今天表示，學校營養午餐的部分，基隆市政府日前已通令各個學校，研擬修...

陳抗、消基會反萊豬連署破11萬 陳吉仲：尊重

消基會發動「嚴拒萊豬進口」連署活動，不到一個月有11萬809位消費者參與連署（至11月18日上午9時）；同時也有1122...

萊豬政策3個月說不清 「 拒萊豬進口」破11萬人連署

消基會11月22日將與多個民團攜手舉行「反萊豬遊行」，走上街頭抗議政府的開放萊豬(牛)政策。消基會今天召開記者會表示，自...

萊牛風波／丁怡銘、蘇貞昌聲量居冠亞 柯文哲撿槍聲量攀升

萊豬大戰延燒到萊牛，臉書粉絲專頁「聲量看政治」統計最近萊豬牛風波的政治人物聲量排名。不出所料，行政院前發言人丁怡銘近期聲...

蘇貞昌讚萊豬管理一條龍 孫大千：一張嘴的食安五騙

國民黨主席江啟臣日前揭露行政院一年多未舉行食安會報，昨天院長蘇貞昌終於邀集相關部會及食安委員召開，並強調開放萊豬從源頭、...

陳時中：萊豬叩關源頭把關 業者很難跑

本報調查報導，萊豬明年叩關，政府強調「全面標示」根本難以落實。衛福部長陳時中接受本報專訪時表示，產地標示將以棒棒相傳方式...

新聞眼／邊境檢驗漸鬆 恐有遺「豬」之憾

蔡政府宣布開放萊豬後，地方焦急如焚，為了輔導貼標示，忙得人仰馬翻，中央不加強源頭管理，第一線人力叫苦連天；衛福部長陳時中...

豬禁吃萊劑飼料 嘉市議員嘆「人不如豬」

行政院長蘇貞昌本月14日表示，明年起學校營養午餐獎勵金將由每餐3.5元提高到6元，落實3章1Q，確保校園食用國產豬。但嘉...

動物吃萊劑出現人吸毒反應？食藥署駁斥

有媒體報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）一項研究指出，由萊克多巴胺飼養的豬牛等動物會出現心臟組織收縮等吸食搖頭丸後的反...

蔡英文說法昔今對比 柯文哲：天啊是同一個人嗎？

台北市長柯文哲接受網路節目專訪今天播出。對於萊豬大戰，柯文哲再嗆，最受不了藍綠兩黨，每個都靈魂交換。柯也說，蔡英文201...

【重磅快評】蘇貞昌笑罵由柯 豈只是遇到政治天敵而已

行政院長蘇貞昌在立法院遭國民黨團十度杯葛無法上台施政報告，今天他罕見態度放軟，收起「抬道具豬進進出出8次了，已經是豬八戒...

熱門新聞

F-16今晚花蓮外海從雷達光點消失 國防部搜救中

高嘉瑜被爆「10年買不起房」全是假 財產申報擁內湖2500萬房產

影／起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻母

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

獨／國防部長核定 軍退任公職者12月1日恢復領優存

高嘉瑜嘆買不起後認了擁2房 「現在同時背負房貸跟房租」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。