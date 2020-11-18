疫情持續延燒！世衛總部已65人感染 韓國重罰不戴口罩

暑期解封之後歐美國家爆發第二波疫情，目前全球已經有5400人確診，其中歐洲及美洲貢獻全球70%個案，印度貢獻10%，值得慶幸的是，歐洲疫情雖仍嚴峻，但上周總算略微趨緩，顯示各國防疫措施已有趨緩。不過目前全球復原總人數只有3500萬人，未達預期，顯示各國醫療能量仍需要努力調整，才能跟上流行蔓延的速度。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及其研究團隊，今於透過新冠肺炎防疫科學線上直播持續報告最新全球疫情，資料顯示歐洲確診人數已經超過1500萬人，南美洲超過1200萬人，美國超過1000萬人，印度超過800萬人。

陳秀熙指出，美國本周每天新增14.5萬人確診，比上周10.9萬人更高。感恩節及聖誕節是歐美重大節期，人潮流動聚集，氣氛溫馨但需提防群聚隱憂。美國多州因此發布了「感恩節旅遊警訊」。

加州、奧勒岡州、華盛頓州都發佈規定，如果有「非必要旅行」或從國外回來，要在家隔離14天。新墨西哥州也宣布實施「居家令」，11月底以前暫停所有非必要活動。紐約州11月13日起限制10人以上的集會，州立大學感恩節後將全面改成線上課程。

陳秀熙說，美國要更努力提升醫療能量，因為入冬後歐、美都面臨一樣挑戰，尤其時聖誕節來臨會不會有群聚，令人非常擔憂。如果北美確診人數上升速度仍這麼快，醫療能量一定要調整，否則會影響到康復和死亡曲線。

另外，葡萄牙、羅馬尼亞、瑞士過去一周，每天通報個案數平均在5500-8000人之間，死亡個案數則在65至150人間。陳秀熙指出，瑞士政府過去兩三周以來，拒絕再度實施邊境封鎖，只致力於推動個人保護措施，例如公共場所戴口罩、維持社交距離等。世衛組織日內瓦總部自從3月出現兩人確診以來，截至11月16日為止已累計65人感染，至少包括一起群聚。瑞士聯邦委員會已追加一億瑞郎貸款，預計用於疫苗採購、儲存、接種。

陳秀熙表示，葡萄牙政府宣布11月9日起進入緊急狀態15天並且可能延長，餐廳只提供外賣，70％葡萄牙人口實施宵禁，進入公共場所都強制量體溫。羅馬尼亞也於11月9日起宣布，不論室內、外，五歲以上民眾都要蓋住口鼻，學校關閉改全面線上學習，室內外市場也關閉。並且實施遠距工作及宵禁。特別的是，隨著防疫禁令加嚴，羅馬尼亞筆記型電腦進口量增長四成，創下歷史新高，是歐盟成員國當中最高的。

陳秀熙表示，亞洲部分，最令人擔心的是印尼，單日確診高達5000人，是目前東南亞疫情最嚴重的國家，預計年底會開始實施大規模的中國滅活疫苗臨床試驗。