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我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
我國不孕症權威、台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所擔任教授兼所長陳信孚昨天傍晚因癌症辭世。圖／擷取自陳信孚臉書
我國不孕症權威、台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所擔任教授兼所長陳信孚昨天傍晚因癌症辭世。圖／擷取自陳信孚臉書

台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所擔任教授兼所長、不孕症權威陳信孚昨天晚間六時許，因癌症辭世，醫界紛紛哀悼，台大醫院院長吳明賢表示，陳所長已經生病一段時間，但生病期間仍非常關注在生殖醫學，他是一位謙謙君子，他的離開是醫學界重大的損失。

長期致力於生殖醫學的陳信孚與台大醫院前院長何弘能等人，於2007年發表體外成功將人類胚胎幹細胞分化出具生殖能力的卵泡組織研究，替卵巢功能不佳的女性，仍有機會可以求子；吳明賢表示，陳信孚在生殖幹細胞領域表現卓越，同時也是婦產科的教授，生病的這段期間，各方都非常關心他的健康，台大醫院則是盡全力給予治療，昨天的消息也讓人感到相當遺憾。

台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所所長陳沛隆昨天也在臉書上抒發對陳信孚所長離開的不捨，他提及陳信孚醫師是多能幹細胞、生殖醫學以及不孕症婦產科領域中「專家中的專家」。

他於臉書表示，陳信孚所長是一位專業、正直、真心、關心、認真而且優雅的紳士，也因此把基蛋所孕育出一些他的味道，有他這麼多年的帶領，是我們的幸福，也是我們的驕傲。

台大醫院 幹細胞 婦產科

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