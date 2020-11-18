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明起台灣Pay買台鐵便當打9折 31個據點皆適用
為推廣旅客多元購物方式，台鐵局今天宣布，全台31個「台鐵便當」實體直營門市全面啟用台灣Pay支付服務。而為歡慶全台啟用，明起至12月30日止，使用台灣Pay掃碼支付方式（限金融卡/帳戶）購買台鐵便當，全品項享九折優惠。
台鐵說，還與台灣銀行共同舉辦「台鐵最對味 台灣Pay樂享優惠」再一波回饋活動，活動期間旅客至台鐵局實體自營門市及台鐵列車，使用台灣Pay付款碼購買台鐵便當，即享交易金額九折優惠，每筆交易回饋上限新台幣300元。該活動回饋總金額上限30萬元，優惠金額用罄活動即停止，敬請旅客把握。
台鐵說，相關活動辦法參閱台鐵及台灣Pay官網。
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