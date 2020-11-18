明起台灣Pay買台鐵便當打9折 31個據點皆適用

雙11檔期不少民眾就等這天卯起來下單，然而下完單後貨物何去何從？有網友發現追蹤物流系統的進度時，卻驚見「寄件貨態異常協尋中」，讓不少人擔心貨物是否寄丟了。也有賣家收到簡訊稱「貨物遺失」，網友見狀後哀號「已經5天了」、「嗚嗚我不是一個人」。

2020-11-18 10:18