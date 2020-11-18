我欲問天天不應！生活中「像極了愛情」讓人想求神問卜的毛病

生活中有不少難治之症，雖然並不會嚴重到對生命造成威脅，卻會對外觀產生明顯影響，久治不癒也相當惱人。然而有些人因為長期下來無法根治，往往會轉以求神問佛來代替就醫，中斷有科學依據的西醫治療，錯失讓症狀獲得良好控制的機會。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，實際上生活中有不少會導致外觀明顯問題，久治不癒容易讓人以為是被詛咒，需要求神問卜的毛病，網路上都有不小的討論度。以下這幾個常見的症狀，遇上了最好還是尋求專業醫師的幫助，否則一味尋求偏方，不僅傷財還可能造成不可挽回的傷害。

第五名、慢性蕁麻疹｜網路聲量：798筆

典型的皮膚第一型過敏反應，慢性蕁麻疹成因通常不明確，誘發的過敏原從特定食物、壓力、冷熱變化、衣物麻擦等，都有可能使之發作，雖然一般不會有迫切的生命危險，但持續時間長，癢起來不僅會造成晚上失眠，也會對外觀有明顯影響，長久下來仍對生活品質與精神造成很大的傷害。好在多能透過藥物緩解症狀，認真調整生活作息，都可以有效預防與降低發作的頻率。

image source:wki/James Heilman, MD

第四名、乾癬｜網路聲量：3,201筆

很多人常會把乾癬當成是一種皮膚病，但乾癬不是單純的皮膚病，而是免疫系統失調引發的疾病，所以也不會透過接觸傳染。由於成因不明，過去常被人誤認是被髒東西附身或業障引起，到處求神問卜，實際上乾癬應是與遺傳、外傷、感染、壓力、內分泌和藥物等誘發有關，患者最好尋求專業醫師幫助，特別是現在西醫治療多有健保給付，搭配維持良好的生活型態，不熬夜、三餐正常、放鬆心情等，才能達到省錢有效，不能根治仍可以控制的好效果。

高雄長庚紀念醫院皮膚部林尚宏主任說明，過去乾癬缺乏有效的治療方式，病友深受反覆發作之苦，但現在有各式藥物和照光治療可搭配使用，乖乖治療卻未能穩定控制病症的病友反而少見。另外，許多人認為西醫只會處方類固醇、西藥都會傷身，其實西醫用藥皆經醫學證實療效，醫師治療前更需逐一檢查病人的肝腎功能，才能予以個人最佳的治療處方。

image source:高雄長庚紀念醫院皮膚部林尚宏主任醫師





第三名、紅斑狼瘡｜網路聲量：3,986筆

紅斑狼瘡是一種相當典型的自體免疫疾病，特別好發於年輕女性身上，過去紅極一時的小說《第一次的親密接觸》女主角就是紅斑性狼瘡患者，讓該疾病廣為人知。紅斑性狼瘡是一種全身慢性發炎的疾病，最常見的症狀是皮膚起疹子，臉部出現蝴蝶斑，也可能會出現疲倦、頭痛、胸痛、不明原因的發燒、關節疼痛、對太陽過敏、掉頭髮等症狀。真正的病因並不清楚，但嚴重會侵犯身體各個重要器官，造成生命危險，如果有疑似症狀一定要盡早尋求專業醫師幫助。

image source:youtube/果籽





許多人都會把皰疹、水痘、性病混為一談，搞不清楚皰疹到底是怎樣的一種症狀，其實一般人罹患帶狀皰疹的原因，經由性行為傳染且好發於生殖器附近只是少數情況，許多人是小時候水痘發生後，帶狀皰疹病毒趁機潛伏於人體內，該潛伏期甚至可以長達一輩子之久。未來當作息不正常、熬夜、生活壓力大，導致免疫力下降，就有機會讓皰疹病毒活化，長在嘴巴附近成為唇皰疹，長在身體上環繞身體半圈的則為帶狀皰疹。雖然皰疹病毒頑強，無法根除，卻很好治療，通常尋求專業醫師的治療，都可以在短短幾天內痊癒。

透過網路聲量調查，年度最高峰出現在網紅Dora 妍希1月27日分享，自己因為免疫力下降的關係，也讓帶狀皰疹找上門來，可見是一般人相當容易得到的症狀，因此擁有正確的皰疹治療知識相當重要。

image source:youtube

第一名、風濕症｜網路聲量：7,909筆

風濕症最常見的是因為氣溫、濕度的變化，導致患者關節或關節附近出現一陣一陣的發炎腫痛，因而得其名。目前許多研究僅能推測風濕症為基因、環境因素、自體免疫問題或發炎所導致，實際上的病因並不清楚，輕微的風濕症會出現局部關節僵硬與疼痛，如果沒有接受妥善治療，長期下來可能會發展為慢性關節炎，嚴重甚至會導致患者關節變形、喪失功能。

image source:youtube/果籽





上述5大惱人毛病，皮膚科範疇佔據3名。林尚宏醫師解釋，可能是皮膚乾、癢和脫屑等症狀影響美觀，加上疾病發作時，嚴重搔癢和疼痛，往往影響睡眠、工作效能和生活品質，都會讓病友及其家屬產生尋求其他可根治的方法。其實，如果是追求心靈的安定，臨床醫師並不會反對求神問卜，但只要涉及治療，無論是內服或外用，都應該事先諮詢醫師和溝通，以免錯誤使用招致反效果。

目前這些疾病都有很好的治療方式，能夠讓病症維持長期穩定。不過，林尚宏醫師也提醒，再好的治療對策，也難以一蹴可幾。對於這些慢性、易反覆發作的疾病，醫病彼此的互信與溝通很重要，建議病友們給醫師一段適合的時間，來找到可幫助個人長期治療有感且穩定的方式，即使無法完全將疾病斬草除根，也能保持安全距離、減少復發。

嬌生股份有限公司合作調查

延伸閱讀



號稱比168斷食法容易！日本妹超瘋的「777咀嚼法」是什麼？

家裡空氣沒有比較乾淨！小心3種家電成室內空污兇手

商品推薦