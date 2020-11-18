春節孝親專案最快下周公布 林佳龍承諾：不會提前結束

交通部觀光局擬在明年2月推出「春節疏運孝親專案」，補助條件限定55歲以上民眾，只要區域觀光旅館今年第三季住房率和去年同期相比，減少3成以上就適用，每房補助1500元，每一身分證可補助三次。林佳龍受訪時表示，細節觀光局正在擬定中，預計一周內對外公布。

不過立委洪孟楷今在立院交委會質疑，預算夠用嗎？會不會又像安心旅遊那樣子很熱烈，預算提早用完，到時候又有可能提前結束。對此，林佳龍表示，孝親專案為期6天，預算約2億元，由於符合標準的飯店有個上限，房間促也有上限，觀光局會做評估。

洪孟楷則是再三要求林佳龍，承諾孝親專案絕對不會提前結束；林佳龍則說「是」。

根據觀光局初步規畫，春節孝親專案擬再明年2月8日至13日春節前推出，補助對象限55歲以上，每房補助1500元，每一身分證可補助三次；換句話說，民眾最多一次可獲得三晚住宿、4500元的補貼，且限定入住北北基桃竹等五縣市的飯店，需搭配雙鐵、客運等交通、住宿套裝行程。

觀光局解釋，春節孝親專案目標是為紓解南返車潮，並協助即使經安心旅遊補助，飯店住用率仍嚴重衰退的區域，故將以區域觀光旅館住用率，今年第三季與去年同期相比衰退三成為實施標準。細節現正研擬中，一旦定案就會儘速對外公布。

林佳龍備詢前受訪時也說，感謝台北市長柯文哲在安心旅遊的經驗提出北市府版的安心旅遊，覺得地方政府也要扮演起振興觀光的角色，大家就像接力賽一樣，一棒接一棒。

林佳龍說，目前疫苗已在開發，怎麼樣讓觀光旅宿業撐到明年6月左右，這就有賴中央、地方整合資源，協助有心度過疫情寒冬的業者活下來，甚至是轉型升級；有些不一定適合繼續苦撐的業者，我們在過去近一年來有很好的輔導措施協助做些退場。

林佳龍說，截至今年10月底，整體新增的旅行社總計99家、退場71家，換句話說旅行社家數是不減反增，只是經營方式改變，所以要用創新思維讓國旅保溫，希望在國門打開後，台灣可以在全世界做到第一筆生意，把過去沒有賺到的錢轉回來。