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不要被好天氣騙了！彰化雲林沿海空品其實拉紅色警戒

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影
連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影

連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級，環保署這些地區民眾應減少戶外活動。

環保署預估未來一周的空氣品質，18日至20日上午環境風場為偏東至東南風，西半部風速弱，清晨及夜晚水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；20日午後至23日東北風稍增強，北部及東半部有局部雨，迎風面地區空氣品質才會稍為改善。

中部地區從昨天起，空氣品質就轉差，持續到今天上午都沒有很大改善，依環保署的環境監測，到今天上午10點半為止，全台空氣品質最差的地區都在彰化及雲林沿海一帶，其中彰化縣線西鄉的AQI是151、二林是156、大城是158，雲林崙背是159、麥寮甚至高達162為全台最差，均達紅色警示等級，彰化市及台中市部分地區也達橘色警示。

環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，隨時留意空氣品質資訊。

連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影
連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影
連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影
連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及雲林崙背、麥寮的（AQI）空氣品質指標，今天上午均是呈現紅色警示等級。記者劉明岩／攝影

空氣品質 環保署

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