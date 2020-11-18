貪便宜？整排植牙失敗 醫：迷你植體不建議

63歲台南市婦人日前選擇低價便宜的全口植牙治療，使用不到三年植牙失敗求助另家牙醫診所，醫師提醒，迷你植體不建議替代正規植牙植體，類似案例已多起，患者切勿貪圖便宜植牙療程，以免付出更昂貴代價。

收治該患者的台南遠東牙醫集團總院長林孟儒說，婦人求診時，下顎整排已鬆動，處於發炎流膿狀態，透過3D影像診察發現，患者於原診所植入共10顆迷你植體(牙根)當地基，背載整排的固定式假牙。

林孟儒先拆除婦人下顎整排固定假牙，以便檢視人工牙根狀況是否可以保留，發現裡面都是髒垢且植體周圍都已滋生細菌，不適合保留其迷你人工牙根。與病人充分溝通後，卸下整個下顎拼裝式植牙牙根，包括10根迷你牙根及4根植體。

評估重建部分，因病患有預算考量，決定上下顎各植牙6根（共計12根）待傷口癒合後，進行全口電腦光學定位取模，恢復上下顎各12顆假牙恢復咀嚼食物功能。

林孟儒指出，類似案例每年都有數起，病患可能貪圖便宜，考量以價格便宜為首選，卻不知道醫院（診所）是不是使用迷你植體(牙根)來蒙蔽患者。

林孟儒長期臨床發現，以大量迷你植體來全口重建個案，植體牙周炎好發率高，原因是清潔不易，主要是迷你植體太多且不當密合排列，將導致整體假牙生理外型不好排列也不易調整，類似案例，幾乎都有植體牙周炎纏身症狀。

他指出，感染植體牙周炎，表徵為刷牙流血、口臭、牙齦腫脹，由於迷你植體(牙根)表面積很小，一旦感染，容易使植牙失敗收場。

林孟儒說，迷你牙根表面，沒有經過正規植體專利特殊表面處理，跟齒槽骨「骨整合」表面積不足，支撐力太小太弱，不能當作長久植牙植體來使用。