郵政VISA悠遊聯名卡預計24日上路 明年可搭高捷、桃捷

為了擴大金融卡的支付應用範圍，擁有2700萬存戶的中華郵政規畫和悠遊卡公司合作，結合郵政VISA金融卡及悠遊卡功能，讓郵政金融卡增加悠遊卡票證交易及自動儲值附加功能。根據中華郵政公司規畫，預計11月24日開辦該項服務。

中華郵政公司今赴立法案報告業務計畫、營業預算。中華郵政表示，郵政VISA票證悠遊聯名卡最快24日上路；明年1月16日起，儲戶得持感應式VISA金融卡進出高雄捷運、桃園捷運閘門，以感應方式支付車資。

根據中華郵政統計，目前存戶約2700萬戶，其中領有中華郵政VISA金融卡發卡量約400多萬張。

此外，中華郵政與合作的電子支付平台提供儲戶線上約定「連結郵政儲金帳戶付款」，截至今年10月底，已與街口支付、歐付寶、LINE PAY MONEY等多家業者合作，預計明年3月24日新增和愛金卡公司合作。

不過今年受到疫情影響，收寄國內及國際郵件總計16.3億萬件，較上年度同期的17.1億萬件減少4.69％，推出減少原因除了國際郵件受疫情影響，承運航空公司暫停部分航班，導致各類商業航空郵件暫時無法交寄外，國內郵件則面臨政府及大宗客戶推動無紙化政策所致。

中華郵政表示，110年度預估收寄郵件約18.7億萬件，較上半年度預算減少3.77％，主要是國內大宗客戶持續透過數位科技管道行銷產品或服務，且消費者也逐漸接受網路傳送訊息的方式，函件在市場趨勢不利環境下，導致營運亮預估呈現衰退情形。