快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

聯合新聞網 / 綜合報導
各地超商都被大量貨物塞滿，有網友查詢物流進度，卻發現「寄件貨態異常協尋中」。 圖擷自爆料公社
各地超商都被大量貨物塞滿，有網友查詢物流進度，卻發現「寄件貨態異常協尋中」。 圖擷自爆料公社

雙11檔期不少民眾就等這天卯起來下單，然而下完單後貨物何去何從？有網友發現追蹤物流系統的進度時，卻驚見「寄件貨態異常協尋中」，讓不少人擔心貨物是否寄丟了。也有賣家收到簡訊稱「貨物遺失」，網友見狀後哀號「已經5天了」、「嗚嗚我不是一個人」。

不少網友看到包裹下落不明，心中十分焦急，已經付了錢卻不曉得能不能順利收到包裹。PTT上有人發文指出似乎只有使用7-11交貨便才有這種狀況，且剛好都集中在11、12日這兩天寄出的貨品，「一些比較晚寄的反而比較沒影響」。另也有人表示12號當天門市因為系統當機無法刷條碼，所以等待貨品送到物流倉庫後才一次上傳貨品進度。

民眾一直盧盧盧 店員貼白話公告求別再問

另外由於雙11貨物量龐大，不少民眾三不五時就會去「盧」超商店員詢問物流狀況，有超商店員乾脆把「白話文版」貨物進度貼在櫃台，希望可以不要再聽到同個問題。

有店員在櫃檯前貼出淺顯易懂版的物流進度說明。 圖擷自新·路上觀察學院
有店員在櫃檯前貼出淺顯易懂版的物流進度說明。 圖擷自新·路上觀察學院

例如最開始的訂單處理中即表示「你才剛下單」；賣家已到店寄貨意即「對方才剛到附近的店寄貨」；包裹前往物流中心則表示「司機才剛拿到貨」。

圖文一出引出許多網友共鳴，「貨物才到物流中心就在那邊問為什麼沒收到取貨通知，X！東西就還沒到啊」、「崩潰的物流司機路過」、「都已經是中文還要翻譯真的是心累」、「這間店的收件者到底怎麼了」。

雙11 超商

延伸閱讀

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

小吃店菜單印「地大菠空」神秘4字 內行人曝解答

不只超商包裹堆成山！ 物流公司員工：到底是誰發明雙11的？

超商進駐社區票選「美廉社或OK」? 網秒選：就是它

相關新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所擔任教授兼所長、不孕症權威陳信孚昨天晚間六時許，因癌症辭世，醫界紛紛哀悼，台大醫院院長...

不要被好天氣騙了！彰化雲林沿海空品其實拉紅色警戒

連日來，東北季風盛行，台灣西半部地區位於背風側，擴散條件較差，汙染物濃度較高，尤其是彰化縣沿海的線西、二林及大城，以及及...

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

雙11檔期不少民眾就等這天卯起來下單，然而下完單後貨物何去何從？有網友發現追蹤物流系統的進度時，卻驚見「寄件貨態異常協尋中」，讓不少人擔心貨物是否寄丟了。也有賣家收到簡訊稱「貨物遺失」，網友見狀後哀號「已經5天了」、「嗚嗚我不是一個人」。

影／高麗菜將盛產 專家教挑選3方法1錯誤觀念

甘藍俗稱高麗菜，為國內秋冬重要蔬菜之一，再過半個月就進入盛產期，價格也將回穩，因農糧署發出「紫爆」警訊，提醒面積已過度栽...

春節孝親專案最快下周公布 林佳龍承諾：不會提前結束

交通部觀光局擬在明年2月推出「春節疏運孝親專案」，補助條件限定55歲以上民眾，只要區域觀光旅館今年第三季住房率和去年同期...

「TCCF創意內容大會」開幕　打開文化內容商展新想像

文策院「TCCF 創意內容大會」上午在台北寒舍艾美酒店舉行開幕式，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得與文策...

明起台灣Pay買台鐵便當打9折 31個據點皆適用

為推廣旅客多元購物方式，台鐵局今天宣布，全台31個「台鐵便當」實體直營門市全面啟用台灣Pay支付服務。而為歡慶全台啟用，...

長期鼻塞苦開動力旋轉刀手術 「終於呼吸到新鮮空氣」

一名36歲男子長期受鼻塞所苦，需要長期使用藥物與類固醇鼻噴劑來控制，如果停藥容易復發，長期吃藥造成口乾與心悸，鼻腔也偶有...

貪便宜？整排植牙失敗 醫：迷你植體不建議

63歲台南市婦人日前選擇低價便宜的全口植牙治療，使用不到三年植牙失敗求助另家牙醫診所，醫師提醒，迷你植體不建議替代正規植...

郵政VISA悠遊聯名卡預計24日上路 明年可搭高捷、桃捷

為了擴大金融卡的支付應用範圍，擁有2700萬存戶的中華郵政規畫和悠遊卡公司合作，結合郵政VISA金融卡及悠遊卡功能，讓郵...

牛樟到底純不純？林試所基因解序找證據 登國際期刊

牛樟芝(Androdiacinnamomea)在醫藥保健的需求量大，價格昂貴，牛樟木為牛樟芝椴木培養的原料，因此造成牛樟...

空汙基金補助七期燃油車挨批 環保署：先著眼空汙改善

環保署今年首度補助老舊機車換購七期燃油機車，金額比照電動機車，造成七期油車換購熱潮，七期油車補助數量甚至為電動機車的5倍...

熱門新聞

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值

生日有「2」全桌打折！湊一鍋「1個2打9折、5個5折」

麻油豬火鍋＋自助吧350吃到飽！海霸王「黑珍豬」登場

獅子座流星雨這3天極大期 仰德大道實施彈性交管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。