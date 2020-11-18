貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

雙11檔期不少民眾就等這天卯起來下單，然而下完單後貨物何去何從？有網友發現追蹤物流系統的進度時，卻驚見「寄件貨態異常協尋中」，讓不少人擔心貨物是否寄丟了。也有賣家收到簡訊稱「貨物遺失」，網友見狀後哀號「已經5天了」、「嗚嗚我不是一個人」。

不少網友看到包裹下落不明，心中十分焦急，已經付了錢卻不曉得能不能順利收到包裹。PTT上有人發文指出，似乎只有使用7-11交貨便才有這種狀況，且剛好都集中在11、12日這兩天寄出的貨品，「一些比較晚寄的反而比較沒影響」。另也有人表示12號當天門市因為系統當機無法刷條碼，所以等待貨品送到物流倉庫後才一次上傳貨品進度。

民眾一直盧盧盧 店員貼白話公告求別再問

另外由於雙11貨物量龐大，不少民眾三不五時就會去「盧」超商店員詢問物流狀況，有超商店員乾脆把「白話文版」貨物進度貼在櫃台，希望可以不要再聽到同個問題。

有店員在櫃檯前貼出淺顯易懂版的物流進度說明。 圖擷自 新·路上觀察學院

例如最開始的訂單處理中即表示「你才剛下單」；賣家已到店寄貨意即「對方才剛到附近的店寄貨」；包裹前往物流中心則表示「司機才剛拿到貨」。

圖文一出引出許多網友共鳴，「貨物才到物流中心就在那邊問為什麼沒收到取貨通知，X！東西就還沒到啊」、「崩潰的物流司機路過」、「都已經是中文還要翻譯真的是心累」、「這間店的收件者到底怎麼了」。