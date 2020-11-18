影／高麗菜將盛產 專家教挑選3方法1錯誤觀念

甘藍俗稱高麗菜，為國內秋冬重要蔬菜之一，再過半個月就進入盛產期，價格也將回穩，因農糧署發出「紫爆」警訊，提醒面積已過度栽種，台南區農改場提前部署，邀請專家教導民眾多吃高麗菜，並提供挑選三大方法及一大錯誤觀念，高麗菜除了靠外型及重量以外，不能用拍西瓜的方式來選高麗菜。

台南醫院營養師黃惠鈴提供挑選高麗菜的3個方法，一是蒂頭顏色要白皙，代表剛新鮮採收；二是手秤重量，同樣的斤兩，拿起來要有沈甸甸的感覺，而不要過輕；三是葉片外觀要青綠，不要乾裂或有水傷；另外不要像選西瓜一樣拍打高麗菜，因為白青綠的高麗菜很嫩，經不起拍打，如果使用錯誤的方式來選菜，可能會使高麗菜受傷。

至於消費者關心使用農藥問題，黃惠鈴說，這可以用時間來解決，高麗菜買回家先靜置2、3天，待藥效揮發，且農藥都施用在外表，在食用時可將外面的葉片剝除，就比較不會吃到農藥問題。