空汙基金補助七期燃油車挨批 環保署：先著眼空汙改善

環保署今年首度補助老舊機車換購七期燃油機車，金額比照電動機車，造成七期油車換購熱潮，七期油車補助數量甚至為電動機車的5倍以上，挨批減碳工作、運具電動化進度倒退。環保署長張子敬今天表示，目前先著眼空氣汙染改善，等到電動車技術成熟、價格可讓民眾接受，將可加強推動運具電動化。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署110年度預算，外界關注環保署空汙基金明年持續給予燃油機車購車補助，將延誤減碳時程。

張子敬會前接受媒體聯訪表示，就減碳而言電動車是最終目標，過去補助「新購」電動車，現在作法是「汰換」，著眼在空氣汙染改善，汰換一部老舊機車，當然是換成電動車最好，但七期燃油車也有九成以上汙染改善效益，因此短期希望先著眼空氣汙染改善。

張子敬說，以長期減碳目標而言，全部都換成電動車最好，但七期燃油機車也有使用壽命，因此短期目標先讓空汙得到適當改善，未來電動機車技術發展成熟、價格民眾可以接受，朝電動化推動是沒有錯的方向。

另外，針對昨天環團聯合開記者會要求下台，張子敬僅表示，謝謝指教。