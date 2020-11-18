好天氣但有空汙！專家分析天氣穩定有2個原因

今天全台灣幾乎都相當晴朗穩定，只有東部雲量略多，不過降雨機率不高。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，要特別留意的是日夜溫差，昨天白天各地高溫幾乎都有30度左右，今天凌晨的低溫降到只有18到22度，僅屏東較溫暖仍有24度。今天也是類似的情況，白天各地都相當溫暖，甚至有點熱，入夜後因為輻射冷卻而降溫迅速。

賴忠瑋說，天氣穩定的原因有兩個，第一個是台灣附近吹偏東風到東南風，位於西半部的背風側受到沉降氣流影響，天空相當晴朗，增溫速度快，白天還會感覺有點悶熱。

他說，另一個原因是台灣附近到菲律賓及南海水氣都很少，和之前每周都有擾動或颱風生成的情況不同，因此連迎風面的東半部也不太會下雨，頂多就是雲量稍多，有局部零星短暫陣雨，不太容易下大雨，甚至多數時間都可以見到陽光。

穩定的天氣可以持續到周五白天，賴忠瑋說，周五晚上到周六將有一波東北風增強，帶來一些冷空氣，這波東北風冷空氣不算特別強，主要影響大台北地區和東半部，雲量將會增加，有局部飄雨或小雨，白天高溫也會因為日照減少而溫度略降，轉成有點涼意的天氣。

他說，屆時西半部的桃園以南則不太受到影響，持續晴朗穩定溫差大。這波冷空氣的持續時間只有周五下半天及周六，周日冷空氣就會減弱，溫度短暫回檔。下周一及周二則會再有一波東北風及冷空氣南下。

今天起到周五前還要特別留意西半部的空氣品質，賴忠瑋說，背風沉降使得新竹以南到屏東的擴散條件差，空氣品質容易達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級，細懸浮微粒和臭氧濃度偏高。昨天晚上到今天清晨，彰化一帶的AQI指數甚至往上飆升到150以上，達對所有族群不健康的紅色提醒等級，外出也要多加留意。