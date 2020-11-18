聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

聯合報 / 記者修瑞瑩鄭惠仁／台南即時報導
台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供
台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供

機車族的你會在停等紅燈時滑手機嗎？小心荷包失血。台南市一名徐姓女子最近接到罰單，內附相片顯示她騎機車停等紅燈時滑手機，遭到檢舉達人拍照，被開罰1000元。台南市交通大隊人員私下透露，台南市近年檢舉達人舉發機車族滑手機的案件連年上升，顯然成為「達人最愛」，提醒駕駛特別留意。

徐女最近接到罰單指出她在騎機車停等紅燈時滑手機，違反道路交通安全處罰條例第31之1條「機車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行數據通訊」，罰單還附上相片，拍到她在路口低頭滑手機。

徐女表示，當時是因為要找路，所以滑手機，質疑「機車是停止狀況、又沒有行駛中，為何開罰？」；照片中的右上角剛好是一名uber eat的外送員，也在低頭滑手機。

交通大隊表示，依法不管汽、機車是否在行進中，只要是「手持」行動電話，就算違規，像是很多外送員都是利用架子把手機放在架上，停等紅燈時也常在滑手機，但因不是「手持」就不違規。

交通大隊表示，除非是車輛停靠在路邊靜止狀況，才能手持手機，機車即使是在停等紅燈，未行駛的狀況，仍不能滑手機，否則可能難以注意到紅綠燈的情況，阻礙後方行車。

根據交通大隊的統計，道安條例31之1條在民國102年新增後，相關的違規件數愈來愈多，而且多數都是檢舉達人舉發，以台南市為例，107年檢舉達人檢舉機車違反31之1條有955件，108年增加為1124件，今年光是1-10月就已有1543件，兩年幾乎成長一倍。

交通大隊人員私下表示，機車族在停等紅燈時經常有人會違規滑手機，由於很容易被拍攝（相較於汽車駕駛在車內滑手機，因為玻璃反光較難拍攝），顯然已經成為檢舉達人的「最愛」，檢舉案件日益增多，違反31之1條，機車罰款1000元，汽車罰款3000元，算是罰單中比較貴的，提醒汽機車駕駛人要特別注意。

台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供
台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供
台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供
台南市徐姓女子最近被檢舉達人拍到在路口停等紅燈時滑手機，被交通大隊開罰單。圖／讀者提供

罰單 機車族 外送員

延伸閱讀

北市仍禁塔城鄭州路左轉 機車族周五不排除再玩大富翁

母狂滑手機沒注意 男嬰溺水掙扎3分鐘救出一度無呼吸

他靠路肩騎車被檢舉罰6百 機車族怒：難道要用飛的？

翹腳、躺床滑手機小心痠痛上身！ 物理治療師傳授3動作緩解

相關新聞

秋老虎發威高溫上看34度 吳德榮：周五晚變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五白天秋老虎發威，各地晴朗穩定、近午紫外...

獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

機車族的你會在停等紅燈時滑手機嗎？小心荷包失血。台南市一名徐姓女子最近接到罰單，內附相片顯示她騎機車停等紅燈時滑手機，遭...

客運電動化 每車最高補助千萬

交通部推動電動大客車補助已十個年頭，但截至今年九月底，全台電動大客車僅五一○輛。為達行政院「二○三○客運（公車）全面電動...

憾事頻傳 設心理司挑戰大

近期不幸事件頻傳，衛福部心口司司長諶立中表示，媒體報導輕生事件太過鉅細靡遺，詳細描述方式、原因，這一波模仿效應預期將愈演...

水情燈號調整了！ 鄭明典：黃色燈號增加嘉義台南

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，水情燈號調整了，黃色燈號增加嘉義和台南，提醒節約用水。

春節疏運孝親專案 不限北部旅宿

交通部觀光局擬在明年二月推出「春節疏運孝親專案」，補助條件限定五十五歲以上民眾，只要入住北北基桃竹等五縣市旅宿，搭配交通...

空品大改善 1~10月見「藍天」 中彰投加把勁減汙

中部地區因台中火力發電廠燃煤及地形等因素，空氣品質不佳，不過，台中市及彰化縣今年到10月空氣品質都比去年同期大為改善，不...

防癌、防失智、減肥／名醫推薦喝黑咖啡 一天不超過三杯

喝咖啡是一種時尚，更是許多人日常生活的必需，早上喝一杯咖啡，不僅精神加倍，還可以防癌、防失智、減肥，好處多多，但如何正確...

健康你我他／維持居家空品 4面向改善

時序入冬，空氣品質跟著惡化。說到空汙，一般人會想到室外空氣汙染，較少人注意居家也有空汙問題。令人吃驚的是，研究發現居家的...

健康主題館／下背痛臥床不起 晚期肺癌轉移

70歲薛爺爺因下背劇痛臥床不起，送醫檢查發現，疼痛竟來自轉移至腰椎的晚期肺癌，讓他大受打擊。醫師建議先使用第二代口服標靶後，再接力以第三代口服標靶治療，兩年來，薛爺爺的腫瘤明顯萎縮，追蹤無復發。

過勞突耳聾 工程師「耳中風」

新竹市30歲男子在竹科擔任工程師多年，日前起床準備繼續輪班，卻驚覺左耳耳鳴，最後完全聽不見，就醫竟然是「耳中風」，經治療...

桃園又見本土登革熱 疑為群聚感染

桃園市昨天新增1例本土登革熱個案，為龜山區龍華里50多歲男性，平日活動地點為龜山區住家、新北市樹林區工作地及樹林區中山公...

熱門新聞

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

怨從未中過…問電子發票中獎機率？ 幸運兒曝真實經驗

石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值

麻油豬火鍋＋自助吧350吃到飽！海霸王「黑珍豬」登場

獅子座流星雨這3天極大期 仰德大道實施彈性交管

生日有「2」全桌打折！湊一鍋「1個2打9折、5個5折」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。