獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

機車族的你會在停等紅燈時滑手機嗎？小心荷包失血。台南市一名徐姓女子最近接到罰單，內附相片顯示她騎機車停等紅燈時滑手機，遭到檢舉達人拍照，被開罰1000元。台南市交通大隊人員私下透露，台南市近年檢舉達人舉發機車族滑手機的案件連年上升，顯然成為「達人最愛」，提醒駕駛特別留意。

徐女最近接到罰單指出她在騎機車停等紅燈時滑手機，違反道路交通安全處罰條例第31之1條「機車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行數據通訊」，罰單還附上相片，拍到她在路口低頭滑手機。

徐女表示，當時是因為要找路，所以滑手機，質疑「機車是停止狀況、又沒有行駛中，為何開罰？」；照片中的右上角剛好是一名uber eat的外送員，也在低頭滑手機。

交通大隊表示，依法不管汽、機車是否在行進中，只要是「手持」行動電話，就算違規，像是很多外送員都是利用架子把手機放在架上，停等紅燈時也常在滑手機，但因不是「手持」就不違規。

交通大隊表示，除非是車輛停靠在路邊靜止狀況，才能手持手機，機車即使是在停等紅燈，未行駛的狀況，仍不能滑手機，否則可能難以注意到紅綠燈的情況，阻礙後方行車。

根據交通大隊的統計，道安條例31之1條在民國102年新增後，相關的違規件數愈來愈多，而且多數都是檢舉達人舉發，以台南市為例，107年檢舉達人檢舉機車違反31之1條有955件，108年增加為1124件，今年光是1-10月就已有1543件，兩年幾乎成長一倍。