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秋老虎發威高溫上看34度 吳德榮：周五晚變天

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天至周五白天秋老虎發威，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫可達32至34度。本報資料照片
今天至周五白天秋老虎發威，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫可達32至34度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五白天秋老虎發威，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫可達32至34度；白天微熱早晚涼、日夜溫差很大。今天北部19至32度、中部19至34度、南部19至34度、東部20至32度。

他說，周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高；冷空氣並不強，周白天北台灣仍因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

周日東北風減弱、呈現空檔，各地好轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上。下周一、周二另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫下降、轉濕涼；新竹以南影響很小，氣溫略降，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

高溫 紫外線

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