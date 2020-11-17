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文策院創意內容大會明開幕 打造文化新台流

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
華納威秀廣場展出的「Taiwan HYPE」展覽，是融合傳統民俗、科技、與數位創意的跨界匯流。記者陳宛茜／攝影
華納威秀廣場展出的「Taiwan HYPE」展覽，是融合傳統民俗、科技、與數位創意的跨界匯流。記者陳宛茜／攝影

走進「與優人同步」展場，即使你身處台北信義區，依然可以「異地同時」感受優人神鼓老泉山劇場上的隆隆鼓聲；來到「天橋上的魔術師」展間，雖然公視為了此一劇集辛苦搭建的中華商場已拆除，透過高品質的掃描技術，觀眾依然可彷彿如臨現場。文策院「TCCF創意內容大會」明天開幕，今晚為「未來內容展示體驗」及 「Taiwan HYPE」兩個展覽舉行開展。

行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、科技部部長吳政忠、經濟部次長林全能今晚一起到場觀展。「感動的故事，需要人才寫出來。」蘇貞昌表示，台灣有最新的科技人才，希望透過科技讓台灣豐富的故事傳到世界各地，「看到台灣是充滿奇蹟和創意的幸福之地。」文策院董事長丁曉菁表示，文策院以打造台流為目標，希望透過啟動這場亞洲指標性內容交易市場展會，一起打開文化內容商展的新規模及新想像。

其中在華納威秀廣場展出的「Taiwan HYPE」展覽，原本要參展美國德州跨域展會「西南偏南藝術節（South by Southwest）」（SXSW）中的台灣館，卻因疫情取消。策展人羅申駿表示，此展集結文化部、國發會及經濟部中企處能量，欲參展透過傳統民俗、科技、與數位創意的跨界匯流，精心呈現來自台灣的豐沛產物。因疫情影響，「西南偏南藝術節」取消，因而改在台灣展出。

展區包括用想像打造未來食物文化的可能性的「未來食農」、將一次性塑膠廢棄物賦予新的使用價值的「第二湯匙計畫」，以及植物藝術家運用新興的紡織材質，與建築創作團隊合作的「紡織植物園」等。

文策院「TCCF創意內容大會」即將在明日正式開幕，展場包括寒舍艾美酒店、新光三越 A11 信義劇場、信義威秀廣場等地。

文策院 疫情

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