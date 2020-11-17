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秋行軍蟲危機可望解除 國內成功研發首個費洛蒙誘捕器

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
秋行軍蟲在國內已對玉米、高粱、百慕達草、薏苡、水稻、小米、狼尾草、落花生、薑等作物陸續產生危害，其中危害最深的為玉米、高粱。 記者羅紹平／翻攝
秋行軍蟲在國內已對玉米、高粱、百慕達草、薏苡、水稻、小米、狼尾草、落花生、薑等作物陸續產生危害，其中危害最深的為玉米、高粱。 記者羅紹平／翻攝

秋行軍蟲去年六月首度入侵台灣，危害1.8萬公頃農地，農委會藥毒所研發出國內第一個性費洛蒙秋行軍蟲誘捕器，田間測試結果比美國誘捕器捕蟲數量多3倍，無毒且成本低廉，最快明年6月正式上市。

藥毒所歷經一年多研發，今天宣布成功推出「秋行軍蟲性費洛蒙誘殺系統」，該系統透過誘蟲器裝入人工合成的性費洛蒙，吸引雄蟲並囚禁誘蟲器中，達到防治目的，既無毒性，也無農藥殘留風險，在田間實際應用具有安全、經濟、有效、不汙染環境的優勢。

目前該技術已完成技術轉移，預計最快110年6月有望取得農藥許可證後，正式上市銷售供農民使用。美國與日本也已開發類似技術，台灣的研發成果頗具競爭力，農科院正投入合作規畫，推動未來產品進軍東南亞市場。

秋行軍蟲又名草地貪夜蛾，具高度雜食性，寄主達353種，喜好在禾本科作物產卵，幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓農作物無法收成。目前秋行軍蟲在國內已對玉米、高粱、百慕達草、薏苡、水稻、小米、狼尾草、落花生、薑等作物陸續產生危害，其中危害最深的為玉米、高粱。

去年各縣市發生蟲害面積統計，共為1萬8815公頃，主要為玉米田，秋行軍蟲幼蟲躲在玉米心葉處取食，啃食部位在生長點處，常造成整棵玉米植株無法繼續生長，損失慘重。該所研發過程陸續在國內玉米田進行田間試驗，結果顯示誘捕效果為目前誘殺效果最好的設計。

藥毒所表示，田間試驗時，發現秋行軍蟲的世代重疊性不明顯，建議此時應儘快朝大面積、多地點進行大量誘殺，以防堵並降低其擴散速度與面積。農民作物種植時，每分地可設置2至4個性費洛蒙誘捕器，只要直接插在田間即可使用，將性費洛蒙塑膠微管誘餌置於上衝型誘蟲器中，懸掛於玉米或高粱田等，即可發揮顯著的誘捕功效。

農委會藥毒所研發「秋行軍蟲性費洛蒙誘殺系統」田間效果顯著，誘殺大量成蟲。圖／農委會藥毒所提供
農委會藥毒所研發「秋行軍蟲性費洛蒙誘殺系統」田間效果顯著，誘殺大量成蟲。圖／農委會藥毒所提供

秋行軍蟲 農民 東南亞

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