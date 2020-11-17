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全國首例 環保署推動生廚餘、豬糞尿共消化試驗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央畜牧場新建4座各1千噸桶式發酵槽及破碎打漿設備。記者吳姿賢／攝影
中央畜牧場新建4座各1千噸桶式發酵槽及破碎打漿設備。記者吳姿賢／攝影

為解決廚餘去化問題，環保署推動「廚餘與豬糞尿共消化計畫」，目前也主導全國首例生廚餘加入豬糞尿共消化試驗計畫，由民間畜牧場、地方環保局合作，預計明年八月結果出爐，若試驗成功，廚餘將有更多去化管道。

過往廚餘回收常拿來餵豬，但107年底國際爆發非洲豬瘟，國內廚餘去化管道限縮，每日約有1700噸養豬廚餘需改以其他再利用方式去化。環保署補助各地設置共50套破碎脫水設施、20套高效堆肥設施、規畫5處區域生質能源中心、50座傳統堆肥廠等廚餘自主處理設施，擴大廚餘去化量能；另參考國外經驗，推動廚餘與其他生質廢棄物共消化，透過密閉式厭氧消化方式處理廚餘，相較傳統式堆肥更沒有異味等二次汙染。

目前台糖東海豐農業循環園區收受鄰近地區果皮、廢菜葉等農業廢棄物，與既有豬糞尿進行共消化試驗。私人企業中央畜牧場也將與新北市環保局共同試驗生廚餘加入豬糞尿共消化，將是全國首例，由新北市環保局提供廚餘共消化料源，中央畜牧場新建4座各1千噸桶式發酵槽及破碎打漿設備，今年11月開始投料操作，每日約可共消化20至40公噸廚餘。

「糞是地底精、豬為家中寶，種田不養豬，就如秀才不讀書！」飼有兩萬餘頭豬隻、曾獲神農獎的中央畜牧場場長蘇鵬表示，過去以密閉式沼氣設施處理豬糞尿，每日可發四千度電力，也嘗試加入農業廢棄物自行試驗，結果發酵效率更好，所得沼液沼渣的氮磷比更高，有利農作生長。

蘇鵬說，將農廢或生廚餘加入豬糞尿共消化，可得「一加一大於二」的加成效果，因此自力增設桶式發酵槽及破碎打漿設備，並接受環保署邀請，準備運用新北市的生廚餘展開試驗。

中央畜牧場既有豬糞尿濃度3%，加入廚餘進行共消化後，其共消化漿液（豬糞尿+廚餘）將可提高約8.23%，可提升有機物含量、提升沼氣產量。以新北市轄內部份堆肥廚餘委外處理為例，環保局破碎脫水後自行載運送往中南部民間堆肥場處理，每噸運送及處理成本約2500元。

環保署說，本次共消化試驗工作為試驗性質，地方環保局僅需負擔運送成本，故所需費用較傳統堆肥低，如試驗可行，未來可推廣至各地約養豬場，增加廚餘多元去化管道。

廚餘 牧場

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