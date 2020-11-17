沃旭能源：開放申請2021年度綠能獎學金

沃旭能源（Ørsted）今天宣布，2021年度「沃旭綠能獎學金」申請正式開跑！即日起至明年2月5日止，在台灣本地或教育部認可的外國大專院校就學之中華民國籍大專院校學生，專業為理工（科學、技術、工程及數學）、環境相關科系、社會科學領域，從事離岸風電或再生能源相關研究者都可提出申請。

沃旭於2019年起提供沃旭綠能獎學金，是目前台灣離岸風電產業中，單一受獎者獲獎金額最高的獎學金計畫。2020年起，沃旭能源除了提供高額獎學金，更啟動「專屬導師制度」，運用沃旭全球資源，安排能源專家擔任導師，培育台灣離岸風電人才。此外，並成立「綠能同學會」社群平台，鼓勵歷屆綠能獎學金得主和指導老師持續交流、分享研究進度，獎學金得主也能獲得老師以及同學們的寶貴意見，同時建立在離岸風電產業的跨領域人脈網絡。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說：「離岸風電是長期發展的產業，從開發、建造到運維風場生命周期長達30年，需要各方面在地專業人才投入。沃旭綠能獎學金就是針對年輕學生所推出的計畫，過去兩年已經有14位來自不同領域的優秀學生獲獎，期待這群年輕人能成為台灣離岸風電的種子部隊，為實現台灣綠能永續未來而努力。」

汪欣潔表示，沃旭能源大彰化離岸風場位於彰化外海，和彰化在地的連結特別深，因此保留4個獎學金名額給資格符合的彰化學子，其中2個名額將優先頒發給彰化縣漁民子女，希望鼓勵更多在地人才投入綠能研究，共同推動彰化綠能發展。

2021年沃旭綠能獎學金共有8個名額，包含理工科4名、環境相關科系2名、社會科學領域2名。獎學金依據不同學歷，從25萬元至35萬元不等。評審更將從中評選出最傑出研究計畫，額外頒發5萬元獎金。