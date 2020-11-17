獅子座流星雨這3天極大期 仰德大道實施彈性交管

看流星囉！獅子座流星雨17日前後達到極大期，北市天文科學教育館表示，每小時可見約15顆流星，因無月光干擾，是觀測的好時機；因應可能湧現觀星的大量人潮，北市交通局表示，陽明山會實施彈性交管，並適時增加公車班次。

天文館指出，因近朔、無月光干擾，當輻射點在午夜升起後至天亮前都可觀賞到流星雨，觀測條件良好。獅子座流星雨的流星，平均速度為所有流星雨之冠，每秒可達約71公里。想要觀賞流星雨的民眾不用準備特殊設備，只要前往視野遼闊、無光害的地方就能用肉眼觀賞。

交通大隊表示，因應可能出現的大量觀星人潮，陽明山地區將視天氣及交通狀況，進行仰德大道彈性交管制，針對現場車輛進行疏導折返貨引導駕駛至其他替代道路，另外，也會適時增加陽明山地區公車班次。

獅子座流星雨的母彗星為第55號週期彗星譚普—塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle），每隔33年通過近日點附近時，會在軌道上殘留大量塵埃物質，若地球穿越其中較濃密區域，就會出現每小時數萬顆、甚至數十萬顆的「流星暴」情形。

天文館表示，獅子座流星雨在1966年及2001年都曾發生大爆發，但要再看到每小時百顆以上的盛況，可能要等到2031年。