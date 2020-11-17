海門天險私房「砲台」成秘境 高空秋千讓人無法拒絕

基隆市國定古蹟「海門天險」二沙灣砲台是知名景點，但很多人不知道園區附近有「秘境」。山友整理步道發現兩個荒廢的陣地，取名東砲台、西砲台，還在西砲台旁的樹上掛秋千，口耳相傳走訪秘境的遊客，幾乎都無法抗拒引誘，坐上去居高臨下，彷彿在空中欣賞無敵美景。

二沙灣砲台在1841年即已存在，原在山下港邊。鴉片戰爭時，英艦攻擊基隆港，被鎮守二沙灣砲台的清兵擊退。1884年清法戰爭時，二沙灣砲台被法軍炸毀。清軍戰後在二沙灣山上建造新式砲台，就是現在的「海門天險」。

二沙灣砲台是基隆老牌景點，園區砲台、營門、營盤等導覽資訊詳盡。幾個月前暖曦生態健行協會探勘隊，整理園區入口處通往祥豐街的步道，意外發現穿過步道旁竹林，竟有「Y」字形小徑，兩端各有陣地，取名東、西砲台。

二沙灣砲台園區有官方認證的「北砲台」、「東砲台」，文化局文化資產科得知出現民間版東砲台、西砲台也覺新奇，安排專家學者前往勘察，認為這兩處應屬二沙灣砲台的防禦工事，並非砲台。

暖曦生態健行協會探勘隊員發現「砲台」後，從二沙灣入口處涼亭的步道入口設置指標，導引遊客沿步道往下走約250公尺，再從左側竹林小徑走約100公尺會遇到岔路，往右通往東砲台，往左通往西砲台。