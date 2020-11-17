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鬼門關前走一遭！男子腳掌發黑 顯微重建手術救他一命

聯合報 / 記者莊祖銘/嘉義縣即時報導
蔡男左腳發黑，醫師決定切除壞死部分。記者莊祖銘／翻攝
蔡男左腳發黑，醫師決定切除壞死部分。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣30歲蔡姓男子因血糖過高在家中昏迷，併發急性左下肢血栓與腔室症候群，左腳掌發黑壞死而引發敗血症、腎衰竭，經洗腎治療與住加護病房觀察月餘仍不見好轉且有生命危險，醫師建議截肢保命，但家人希望能保留，轉送大林慈濟醫院，整形外科團隊切除壞死組織，保住一命，也免於截肢。

蔡男哥哥說，弟弟當時在家中剛吃完飯，突然從椅子上跌落，失去意識，緊急叫救護車送往鄰近醫院，檢查後醫生說是血糖過高，原以為住院幾天即能返家，不料隨卻併發急性左下肢血栓與腔室症候群。

蔡男一開始左腳趾發黑，腳掌也跟著全黑掉，接著又出現敗血症和腎衰竭，需洗腎治療，在加護病房住了一個多月，病況不見好轉，醫生建議左下肢截肢以保命。

家屬不放棄，轉介至大林慈濟醫院，蔡男到院時，血壓很低，且還在洗腎，意識不大清楚，有生命危險，但哥哥顧及弟弟還年輕，希望在救命的情況下還能保留肢體，讓弟弟以後還能走路，過正常生活。

整形外科主任黃介琦會同腎臟科、感染科等醫療團隊搶救下，針對敗血症使用抗生素控制感染，等狀況穩定後，以負壓海綿抽吸，切除壞死部分，再用顯微游離皮瓣重建手術免於大範圍截肢命運，最後成功治療敗血症與腎衰竭、尿崩症，住院75天後順利出院。

黃介琦說，腔室症候群主要為肢體常因肌膜內急性累積液體、進而缺血、缺氧，此一組織壓力上升後，導致肌肉神經等組織缺血傷害之狀況及臨床變化，稍有延誤，輕則組織孿縮，重則截肢，甚至喪命，呼籲民眾，身體一旦出現異狀，一定要盡速就醫，尋求專業醫護人員的協助。

醫師用顯微游離重建手術，讓蔡男免於截肢。記者莊祖銘／翻攝
醫師用顯微游離重建手術，讓蔡男免於截肢。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子術後免於截肢。記者莊祖銘／翻攝
蔡姓男子術後免於截肢。記者莊祖銘／翻攝

敗血症 洗腎 整形

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