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統一超商ESG績效卓越　永續治理獲國際肯定

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一超商取得OPEN POINT App資安認證，打造更可靠便利的數位平台。圖／統一超商提供
統一超商取得OPEN POINT App資安認證，打造更可靠便利的數位平台。圖／統一超商提供

統一超商連續兩年入選2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI），今年首次自全球63家食品零售同業中脫穎而出，獲得「產業領導者（Industry Leader）」殊榮，統一超商更具體規畫ESG中長期目標，永續治理卓越實力獲國際ESG公信評等機構肯定。

道瓊永續指數是國際評比企業ESG最具公信力的機構之一，每年邀請全球超過3,500家以上的企業參加評比，嚴謹檢視企業在環境、社會、公司治理等3大面向指標下的永續發展得分。統一超商致力於永續地球（Environment）、共好社會（Social）、幸福企業（Governance）等3大目標，是食品零售產業唯一受邀的台灣企業，連續兩年入選道瓊永續世界指數（DJSI World）及新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股，與國際標竿企業並駕齊驅。

根據道瓊永續指數報告結果，統一超商在26個子項目中共有13個項目為產業排名第一，較去年增加9項；在重大性、客戶關係管理、健康與營養、環境報導、供應商水風險、社會報導、人權、企業公民、公益慈善等8項獲得滿分，更取得OPEN POINT App資安認證，成為更可靠便利的數位平台；在食材方面，增加魚類ASC（養殖水產認證標籤）來源的品項，並規畫未來新增採購魚類MSC品項（海洋漁業認證標籤），提供安心可溯源的鮮食商品。

7-ELEVEN去年起陸續推出產銷永續、永續品牌與「食」在安心等創新策略，包括自發性擴大減塑措施、「i珍食」提高食物使用量、自有品牌包材減量等；去年9月領先業界，於全台超過5,900間門市自發性展開全面不主動提供塑膠吸管，現調飲品改用就口杯，珍珠、有料茶飲、思樂冰則提供生物可分解及紙吸管，至今已省下逾5億支塑膠吸管，與前年相比已有近9成消費者養成不索取吸管的習慣。

此外，統一超商連續第4年榮獲TCSA台灣企業永續獎，今年更贏得「批發零售業獎白金獎」、「英文報告書獎銀獎」雙獎肯定，其中首次參加「英文報告書獎」即獲獎，是便利商店業唯一獲獎品牌。統一超商以「好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會」首次參加資誠CSR影響力獎即獲獎，在今年疫情期間首創串聯線上與線下全新作法，讓7-ELEVEN成為社區中最溫暖友善的親子活動平台。

統一超商ESG績效卓越，永續治理獲國際肯定。圖／統一超商提供
統一超商ESG績效卓越，永續治理獲國際肯定。圖／統一超商提供
7-ELEVEN藉由不提供塑膠吸管、改用就口杯等作法，至今已省下逾5億支塑膠吸管。圖／統一超商提供
7-ELEVEN藉由不提供塑膠吸管、改用就口杯等作法，至今已省下逾5億支塑膠吸管。圖／統一超商提供
統一超商ESG績效卓越，永續治理獲國際肯定。圖／統一超商提供
統一超商ESG績效卓越，永續治理獲國際肯定。圖／統一超商提供

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