春節孝親疏運補助條件再放寬 旅宿住宿率低三成就適用

受到疫情影響，國境遲未開放，為了幫助觀光旅宿業者度過難關，交通部觀光局規畫擬在明年2月8日至13日的春節前離峰時間推出「春節疏運孝親專案」，補助條件限定55歲以上民眾，入住北北基桃竹等五縣市的飯店，且需搭配雙鐵、客運等交通、住宿套裝行程。

不過觀光局的規畫草案出爐後，引發部分業者反彈，質疑安心旅遊並不是所有縣市都受惠，為何春節疏運孝親專案卻獨厚北北基桃竹等五縣市。

對此，交通部長林佳龍今下午受訪時強調「沒有限定哪個地方」，只要是安心旅遊期間，旅館民宿的住房率還是少於過去三成，就可以適用。

林佳龍說，根據觀光局的規畫，只要是安心旅遊的時候，他的住房率還是少於過去三成，就可以作為補助對象，當然北部旅館是比較符合，但如果其他縣市的旅館也符合，就可以提出申請。

林佳龍說，補助方案要搭配公共運輸，包括雙鐵、國道客運的優惠，由於會選擇疏運上面比較多空位的時段做優惠，所以會很自然地由南到北，換句話說，對運輸業者而言，加碼補助可能是針對北上，南部可能就沒有這樣子的加碼。

林佳龍說，春節疏運孝親專案適用全台旅館民宿，但要符合住房率少於過去三成，儘管是以北部為主，但不排斥其他縣市；至於其他優惠加碼就看運輸業者。例如高鐵假期以前是去南部很好，現在就是和北部觀光飯店合作，吸引民眾到北部過年。

觀光局解釋，春節孝親方案原目標為紓解南返車潮，並協助即使經安心旅遊補助，飯店住用率仍嚴重衰退的區域，故將以區域觀光旅館住用率，今年第三季與去年同期相比衰退三成為實施標準。執行細節現正研擬中，一但定案就會儘速對外公布。

此外，團體旅遊補助部分，林佳龍說，預計12月1日前會對外公告；類出國2.0部分，已有和指揮官陳時中說明，陳認為原則上很好，會加快審議。

林佳龍說，交通部也鼓勵業者提創新方案，除了既有的紓困薪資補貼外，如果有新的方案提出來，我們覺得很有意義的話，也會來支持。

根據觀光局初步規畫，初步規畫將在明年二月八日至十三日春節前推出，補助對象限五十五歲以上，每房補助一千五百元，每一身分證可補助三次；換句話說，民眾最多一次可獲得三晚住宿、四千五百元的補貼。

團體旅遊補助部分，以平日為主，2天一夜以上，每團補助1.5萬元，預計補助3萬6千團，補助經費約6億餘元，補助對象為合法旅行業，且須雇用無雇主的導遊領隊擔任隨團服務人員。