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爸媽快帶娃打！流感疫苗剩31萬劑 疾管署擬取消幼兒控留

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
我國公費流感疫苗只剩31.6萬劑可接種，疾管署副署長莊人祥（中）評估，到明年一月都還有疫苗可打，目前雖仍有控留幼兒接種疫苗，但若時間到了，也會開放其他族群接種，不排除是被暫停接中的50至64歲族群。記者陳婕翎／攝影
我國公費流感疫苗只剩31.6萬劑可接種，疾管署副署長莊人祥（中）評估，到明年一月都還有疫苗可打，目前雖仍有控留幼兒接種疫苗，但若時間到了，也會開放其他族群接種，不排除是被暫停接中的50至64歲族群。記者陳婕翎／攝影

我國公費流感疫苗接種數超過540.5萬劑，扣除校園接種量，只剩31.6萬劑可接種，疾管署副署長莊人祥評估，到明年一月都還有疫苗可打，目前雖仍有控留幼兒接種疫苗，但若時間到了，即使幼兒接種量未達標，也會開放其他族群接種，不排除是被暫停接中的50至64歲族群。

上周國內類流感門急診就診共38887人次，較前一周略升1.5%，整體疫情呈緩升，仍低於去年同期；近期幼童門急診就診人次也呈上升趨勢。另依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數持續明顯上升。

莊人祥表示，目前增購流感疫苗持續有「好消息」，有望再增加疫苗保護涵蓋率。在地方政府採行開設幼兒特別門診、增加幼兒園入園接種及將控留疫苗恢復配送至合約院所等增加接種可近性措施後，學齡前幼兒接種數達50.4萬劑，接種率已由前一周42%提升至44%，

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青提醒，嬰幼兒為流感的高危險群。一旦感染流感容易產生嚴重併發症或死亡的風險，建議家長儘速帶家中嬰幼兒接種流感苗以降低流感病毒對健康的威脅；另未滿9歲初次接種的幼兒應相隔4週以上接種第二劑，以獲得完整保護力。

流感疫苗 莊人祥 幼兒園

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