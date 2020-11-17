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誠品東南亞首店確定！2022插旗馬來西亞The Starhill

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活董事長吳旻潔宣布誠品將前進東南亞，將攜手YTL楊忠禮集團，進駐「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang)商圈的「The Starhill」，預計2022開幕見客。記者江佩君／攝影
誠品生活董事長吳旻潔宣布誠品將前進東南亞，將攜手YTL楊忠禮集團，進駐「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang)商圈的「The Starhill」，預計2022開幕見客。記者江佩君／攝影

誠品生活繼2019年首度跨出華人圈，在東京日本橋展店並獲得不少好評，如今海外佈局再下一城，誠品生活董事長吳旻潔今日宣布前進東南亞，將攜手YTL楊忠禮集團，進駐「吉隆坡金三角」武吉免登（Bukit Bintang)商圈的「The Starhill」，預計2022開幕見客。

根據觀光局統計，連續十年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之首，華人也是當地第二大族群，重視華文教育簡繁體，馬來西亞也位居台灣圖書出口前五名，這些都是誠品選擇在馬來西亞開出東南亞首店的原因。

而誠品合作夥伴YTL楊忠禮集團與台灣淵源深厚，創辦人楊忠禮祖籍台灣金門，是南洋四大金門移民商族代表之一。集團事業版圖橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊，並長期支持華文教育。

而誠品將進駐的「The Starhill」，全館共有七個樓層，融合零售場域與五星級吉隆坡JW萬豪酒店，零售部分占4個樓層，而誠品進駐樓層為L1全樓層與GF部分區域，佔地2,000坪，營運模式採誠品租賃並自營，預計2022開幕見客。

誠品 馬來西亞 東南亞 吳旻潔

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