搶攻無人機大餅 交通部啟動示範計畫

為了加速無人機的運用，交通部運研所今宣布啟動「無人機創意應用競賽」以及「整合示範計畫」，其中整合示範計畫總計選擇2個地點，分別是桃園大溪武嶺橋，和東港郵局至小琉球郵局間。

根據運研所的示範計畫草案，桃園大溪武嶺橋由公路總局負責擔任示範機關，主要是做「橋樑檢測」為主，包括檢測人員難以步行之處，例如高橋墩及其支承、跨河段橋樑構件、特殊性橋樑高橋塔等。

至於東港郵局至小琉球郵局，則是中華郵政作為示範機關，主要是負責離島間郵件運送。運研所表示，兩地的直線距離為16公里，兩地郵務運輸以陸運、船運為主，需時至少45分鐘，每日需運輸500至800公斤，由於船運主要以客船為主，需配合客船班次，尤其每年5月至11月為離島旅遊旺季，客船班次頻繁，繁多信件須於陸地與船隻間快速搬運，人員作業耗力且具高危險性，若遇海象不佳，恐影響信件運輸，因此希望徵集具備垂直起降能力、半自動化飛行、以油電作為動力來源，能載運至少5公斤包裹運送能力的無人機解決方案。

運研所強調，無人機全球產值超過1270億美元，目前全世界很多新創公司都在投入，也希望藉此可以創在無人機的新藍海市場。

交通部長林佳龍今出席活動時表示，交通部對於無人機不只是要管理安全，更要興利，也要發展國家隊去打世界盃，現在就是搭一個擂台，讓大家去比賽，號招全國英雄豪傑放馬過來。

林佳龍說，疫情無國界，少了台灣，地球就不是圓的，這點無人機也是一樣，少了台灣就有缺口，台灣無人機要發展國家品牌，未來可以向全球市場複製輸出。

運研所表示，無人機創意應用競賽將於即日起至12月25日開放報名，歡迎大專院校團隊把握機會；無人機整合示範計畫將在下周二（24日）舉辦徵件說明會，歡迎國內無人機產學研究團隊響應。