高中女生跑步被奇怪的力量抓住 原來是這怪病

一名高中女生從16歲開始，就常常忽然感覺左邊手腳像是「被一股奇怪的力量抓住」。這種突如其來的感覺導致她常常不能參與體育課，因此受到歧視，家人也以為她中邪，還帶她去找靈媒。如此折騰了兩年，症狀卻沒緩解，還越來越嚴重，透過檢查發現，原來是一種罕見的不自主動作障礙，服藥就能控制，終於可以自在跑跳。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，患者診斷為「陣發性動作誘發型肌張力異常症」，發生率僅15萬分之一，一般在6至20歲之間開始出現症狀，男女比為3比1；雖然是一種顯性遺傳疾病，為第16對染色體PRRT2基因異常，但家族中也可能只有單獨成員發生，像這名個案家族中就沒有其他成員發病。

黃啟訓表示，此疾病主要原因是腦部基底核功能異常，基底核位於大腦、小腦、腦幹中間，就像一個油門煞車系統，可協調大小腦動作指令的強度，再透過腦幹傳出去。當這裡功能異常，會導致不自主的動作障礙，例如亨丁頓舞蹈症、巴金森氏症。這個病人就是基底核剎車太強，才會在運動中忽然有被抓住的感覺。

黃啟訓表示，慶幸的是，有一半病人在30歲之後會症狀就會減經，甚至可以停藥，另外一半病人持續吃藥，也可以控制得很好，平時也可藉由避免爆發性的動作來減少症狀產生的次數。這個疾病可以使用幾種神經細胞離子通道阻斷類的藥物，用量輕、副作用少，可調整腦神細胞的離子通道，讓神經電位及神經訊號正常化。

因為這個疾病不常見，所以很多病人經過多次就醫，可能還是找不到原因，生活心情都大受影響。黃啟訓表示，這個疾病的確診需要花一些時間做檢查，包括神經科理學檢查、血液檢查、影像檢查，排除血糖異常、中風、腦瘤、甲狀腺功能異常、多發性硬化症等因素，另外也要在診間誘發症狀，才能觀察其動作異常的表現。

黃啟訓說，當身體出現異樣感覺影響日常生活時，可留意發作時間，有無特定的誘發因素，如果可能，建議將發作時的情況錄影，供醫師鑑別診斷。罹患這個疾病的人不需恐慌，應及早診斷與治療，可以避免衍生的許多生活上的困擾及可能造成的社交退縮。