幫流浪毛小孩度寒冬！合隆羽藏募集二手被、毛毯助浪浪

號稱「護國神犬」的檢疫犬憑藉極其敏銳的嗅覺，在機場、港口為國家把關，屢次揪出違法攜帶豬肉製品入境的旅客，及時阻擋一次又一次對國內養豬產業的潛在威脅。但為何小狗的鼻子為什會這麼靈敏呢？

2020-11-17 11:26