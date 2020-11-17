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幫流浪毛小孩度寒冬！合隆羽藏募集二手被、毛毯助浪浪
氣溫逐漸變冷，不少流浪在外的毛小孩，也想要度過一個暖暖的冬天，台灣寢具品牌合隆羽藏，今年第五屆推出「羽絨傳愛 幸福暖被」活動，從10月開始起跑，但募集量比去年下滑9成，因此再度呼籲大家可以捐出舊被、舊毛毯、大毛巾與床單者，經過整理後，會捐贈給流浪動物機構，並將送給捐贈者200元購物金。
合隆羽藏從2016年就舉辦公益活動，共幫助7間偏遠狗園，超過1萬隻毛小孩度過寒冷冬天，今年再度呼籲大家捐贈。大家只要整理家中，不要用的舊被子、毛毯與床單，但要注意，因為擔心毛小孩會咬破被子，吃進填充物，捐贈棉被前，要確認「內部無填充物」，並建議做好基礎清潔。
可裝箱郵寄註明「合隆羽藏公益捐被活動 收」，或送至合隆毛廠大園工廠（地址：桃園市大園區和平西路二段112號，客服電話：02-2509-3355）。
為感謝外界愛心，捐贈的消費者，會贈送「200元購物金」折扣碼。
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