有滷排骨地瓜飯、酸菜拌麵！全家便利商店推「台鐵便當聯名系列」第三波

全家便利商店與台鐵聯名的鮮食又有新口味報到，11月18日起全家便利商店推出台鐵便當聯名系列第3波，集結「滷排骨」、「酸菜」、「滷豆包」等3大明星元素，選用縱貫線南段的雲林、嘉義、彰化等在地食材，推出滷排骨地瓜飯、滷味燙、滷豆包酸菜拌麵等4款新品，並以車站做為外包裝設計，用味覺也能彷彿搭火車環島旅行。

全家便利商店新推出的台鐵便當聯名「古早味滷排骨地瓜飯」以國產地瓜搭配Q彈白飯，使用雲林胡蘿蔔、嘉義玉米作為配菜，加上經典滷排骨，展現傳統台式美味，售價89元；主餐選擇還有「滷豆包酸菜拌麵」，將台鐵便當中最受歡迎的滷豆包、酸菜加入乾拌麵，拌入肉絲與雲林青江菜、嘉義黑木耳，醬汁煮入酸菜風味，微酸微香令人回味，售價79元。上述兩款在位於台鐵車站裡的26間全家便利商店門市買不到。

想加菜的可選擇「香滷豆包」，滷豆包與滷烤麩淋上風味滷汁，重現在地經典小菜，售價39元；另有以多種藥材熬煮湯底的「傳香滷味燙」，搭配滷豆包、彰化鴻喜菇、雲林高麗菜、嘉義黑木耳，暖胃又暖心，售價65元。11月18日至12月1日全家便利商店台鐵聯名商品加入自由配優惠組合，購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。

看好入冬養身需求，全家便利商店繼去年與永豐餘生技GREEN & SAFE聯名推出「桂圓紅棗海燕窩」，創下一周銷售破萬杯佳績，今年再限量推出「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」，其中「濃仙草飲」嚴選在地關西仙草乾及新竹寶山黑糖，以慢火細熬青草精華融合溫潤香甜的黑糖滋味，不添加修飾澱粉，呈現天然仙草的濃順香滑口感，甜度適中，售價50元，限量20萬杯；「黑糖薑茶」嚴選安心老薑及新竹寶山黑糖，依循古法以龍眼樹木當柴火熬製，搭配老薑熬煮十幾個小時，微辣口感搭配黑糖香甜，售價50元，限量10萬杯。11月18日至12月1日全家便利商店會員購買私品茶「濃仙草飲」或「黑糖薑茶」可享45元優惠價。