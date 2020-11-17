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我肺阻塞40萬人未就醫 急性死亡率22％ 爬樓梯就能檢測
肺阻塞蟬聯國人十大死因第七名11年，108年達6301人因此喪命，較107年6146人多，醫師警告，肺阻塞急性惡化住院者出院一年死亡率高達22%，但肺阻塞「咳、痰、喘」與感冒太像而常被輕忽，推估全台逾40萬人罹患中重度肺阻塞卻不自知，其實簡單的爬樓梯就能自我檢測。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，醫學會透過千人社區調查，推估我肺阻塞人口約6.1%，與健保資料庫肺阻塞盛行率2.48%比較仍有差距，肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，但民眾對肺阻塞疾病認知仍嚴重不足，未及時就醫治療，造成肺阻塞死亡人數高居不下。
林孟志的觀點在台灣胸腔暨重症加護醫學會最新的「國人肺阻塞現況及認知調查」得到應證，我40歲以上的民眾有高達50%不清楚肺阻塞疾病，更有70%不知「咳、痰、喘」為肺阻塞症狀。林孟志建議，不明「咳、痰、喘」持續2周就要提高警覺，2個月未痊癒應到大醫院檢查。
若民眾認為「咳、痰、喘」症狀太常見，羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽建議，平時可透過生活周圍階梯進行肺功能簡易測試，如一分鐘爬不到30階、伴隨咳痰喘症狀就有可能是肺阻塞高危險群，建議盡早至胸腔內科，若是40歲以上的吸菸者，至少半年做1次肺功能檢查。
若爬不到30階就喘到無法繼續，就是肺阻塞高危險族群，建議至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，若有吸菸史仍需多留意；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。
國民健康署署長王英偉表示，「菸害」是導致肺阻塞重要危險因子，研究證實，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍、而未吸菸的成年人每周暴露於二手菸的環境下超過10小時，更有1.42倍死亡風險，國健署將積極推動修法，減少菸品及新興菸品對國人健康危害。
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