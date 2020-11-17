影／高麗菜可做好吃的韓式泡菜 農改場將技轉製程配方

甘藍俗稱高麗菜，為國內秋冬重要蔬菜之一，農委會發出紫爆警訊，臺南區農業改良場超前部署，今天辦理「高麗菜的營養與美味記者會」，聘請臺南醫院黃惠鈴營養師介紹高麗菜的營養，展示該場高麗菜加工研發成果，除介紹10道具地方特色之高麗菜食譜，也有多項研發的高麗菜泡菜等加工產品，在家就可以輕鬆煮出美味營養的高麗菜料理，相關裝程也進行技轉中。

台南區農改場副場長羅正宗表示，轄區之種植面積約2815公頃，雲林面積1893公頃佔67%，嘉義地區1100多公頃及台南地區300多公頃，日前高麗菜價格還高，但11月過後會進入採收，及二期稻作收成後冬季裡作，呼籲農民不要搶種。

高麗菜富含膳食纖維、礦物質及維生素C等多種維生素，營養價值高，是家庭常見菜餚之一。國人習慣以炒食的方式烹飪高麗菜，農改埸開發完成「麻辣甘藍泡菜」及「韓式甘藍泡菜」兩種口味，用高麗菜取代大白菜，且有別於傳統台式泡菜及酸高麗菜，口感酸甜麻辣，製程將進行技轉，有興趣可洽農改場張嘉滿。

另高麗菜經脫水乾燥製成之高品質「乾燥高麗菜」，保留其營養價值，可應用於即食粥品、蔬菜米穀棒等相關產品之開發利用。

今天邀請雲林縣四湖鄉、雲林縣二崙鄉、雲林縣西螺鎮、雲林縣臺西鄉、嘉義縣鹿草鄉、嘉義縣六腳鄉、嘉義縣太保市、臺南市善化區、臺南市鹽水區、臺南市麻豆區等主要高麗菜產區農會的家政班，分別將各鄉鎮當季、在地食材，搭配當季盛產的高麗菜，開發10道做法簡單的高麗菜多元簡易料理。