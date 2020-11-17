聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高麗菜可做好吃的韓式泡菜 農改場將技轉製程配方
甘藍俗稱高麗菜，為國內秋冬重要蔬菜之一，農委會發出紫爆警訊，臺南區農業改良場超前部署，今天辦理「高麗菜的營養與美味記者會」，聘請臺南醫院黃惠鈴營養師介紹高麗菜的營養，展示該場高麗菜加工研發成果，除介紹10道具地方特色之高麗菜食譜，也有多項研發的高麗菜泡菜等加工產品，在家就可以輕鬆煮出美味營養的高麗菜料理，相關裝程也進行技轉中。
台南區農改場副場長羅正宗表示，轄區之種植面積約2815公頃，雲林面積1893公頃佔67%，嘉義地區1100多公頃及台南地區300多公頃，日前高麗菜價格還高，但11月過後會進入採收，及二期稻作收成後冬季裡作，呼籲農民不要搶種。
高麗菜富含膳食纖維、礦物質及維生素C等多種維生素，營養價值高，是家庭常見菜餚之一。國人習慣以炒食的方式烹飪高麗菜，農改埸開發完成「麻辣甘藍泡菜」及「韓式甘藍泡菜」兩種口味，用高麗菜取代大白菜，且有別於傳統台式泡菜及酸高麗菜，口感酸甜麻辣，製程將進行技轉，有興趣可洽農改場張嘉滿。
另高麗菜經脫水乾燥製成之高品質「乾燥高麗菜」，保留其營養價值，可應用於即食粥品、蔬菜米穀棒等相關產品之開發利用。
今天邀請雲林縣四湖鄉、雲林縣二崙鄉、雲林縣西螺鎮、雲林縣臺西鄉、嘉義縣鹿草鄉、嘉義縣六腳鄉、嘉義縣太保市、臺南市善化區、臺南市鹽水區、臺南市麻豆區等主要高麗菜產區農會的家政班，分別將各鄉鎮當季、在地食材，搭配當季盛產的高麗菜，開發10道做法簡單的高麗菜多元簡易料理。
包括高麗菜海鮮煎餅、翡翠金沙米福袋、柚香高麗菜豬肉捲餅及白玉翡翠蝦披薩等，由營養師精算每道料理的熱量後製作成食譜分享，鼓勵民眾「享當季，食在地」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言