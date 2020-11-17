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慢性中耳炎險聾 耳內視鏡微創手術不留疤
46歲女患者多年前曾因慢性中耳炎造成耳膜破裂，聽力損失，接受傳統耳膜修補手術，成效不如預期，術後中耳炎再度發作，造成修補耳膜再度破裂，聽力再度惡化，單側無法聽到的困擾，長期影響患者生活品質。
嘉義長庚耳鼻喉科醫師張耕閤使用嘉義長庚特有的ICT術中電腦斷層導航系統，結合耳內視鏡技術，從患者耳道內直接磨出約5mm小洞，直接到病灶處清除膽脂瘤，接著將破裂耳膜修補起來。患者術後驚奇地表示，幾乎感覺不到疼痛，外觀完全無傷口，聽力顯著進步，想不到能如此輕鬆地完成這樣大工程的手術，真是非常感謝。
張耕閤用電腦斷層檢查發現，患者在耳膜後方的乳突骨中藏有1.5公分的膽脂瘤，推測是造成手術後容易再次感染問題所在，患者想要再次接受手術，但因乳突部膽脂瘤，仍需使用傳統手術方式，在耳後切開約6公分傷口，將肌肉層切開，並將底層骨頭磨除到底部才能清除到深部的病灶。
患者曾接受傳統手術，對耳部傷口心有餘悸，這次需要磨除乳突骨可能會造成更大不適感，猶豫許久，最後張醫師使用ICT導航系統結合耳內視鏡微創手術，治癒患者的膽脂瘤。
張耕閤說，嘉義長庚有「ICT術中電腦斷層導航系統」，在神經外科楊仁宗院長支持指導下，結合ICT導航與耳內視鏡技術，精準定位乳突骨深部病灶，直接從耳道內側壁鑽出約5mm的小洞，深入約2公分精準安全清除病灶，結束後再將此小洞封閉，完成手術，過程中醫師能將病灶處旁重要結構，像顏面神經等完整標記出來，手術時能即時監測器械與這些重要結構距離，突破傳統限制，大幅提昇手術安全性，是中耳炎患者一大福音。
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