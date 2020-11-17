1122秋鬥上街 環團：張子敬不下台、蘇貞昌就下台

今年由勞團、環團、消費者團體組成的秋鬥遊行，將於周日(22日)上街頭，訴求反毒豬、環境生態、勞保年改等議題，秋鬥環保大隊今召開記者會，公布遊行當天訴求為要求環保署長張子敬下台，彰環盟總幹事施月英坦言，張子敬不下台，台灣環境不會好，南部反空污大聯盟發言人李建誠也說，張子敬不下台，就是蘇貞昌真包庇；張子敬不下台，蘇貞昌就下台。

台健空盟理事長葉光芃細數張子敬罪狀，包括曾以副署長身分擔任台電常務董事、拿11年前修訂的環評旁聽要點禁止環團直播環評，空品標準修正、溫管修法至今雙雙延宕，以及欲調降第二、三季春夏空污費等。

他感慨，張子敬主政的環保署，可總結為「殺地球、傷民主、反進步、害健康」的環「害」署長，張子敬應效法行政院前發言人丁怡銘主動請辭，以免治理爭議進一步延燒，未來更加嚴重傷及蘇內閣治理評價。

施月英表示，張子敬署長上任後力推新增焚化爐，彰濱工業區豐堉公司新增焚化爐與事業廢棄物掩埋場，依環境影響評估施行細則第19條規定附表二規定，新增焚化爐或事業廢棄物掩埋場應進入二階環評，但是環保署未將此開發案進入二階環評，小組只審三次，於今年5月第375次委員會通過環評。同時本會在小組會議與大會都被禁止，資訊不公開，連審查都不公正。

彰化環保聯盟執行秘書吳慧君說，環團發起反對張子敬續任環保署長聯署，連署啟動僅一周，全台就有44個環保團體與自救會加入，參加連署的團體對於許多重大爭議開發案在張子敬任內快速審查通過、環評修法停擺、鼓勵興建焚化爐政策及公民參與倒退都相當不滿。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政則表示，原本期待透過環評制度來否決不當的開發行為，但今年以來，不管是爭議20多年的淡北道路開發案，還是台灣史上最大徵收案「桃園航空城計畫」的核心計畫，桃園航空城機場第三跑道環評案，都在沒有完全充分討論、釐清爭議的情況下率然通過，顯示環評委員會已全然失去作為環境保護主管機關的主體性，專業審查的環保署也成為開發單位橡皮圖章。

除評比張子敬是近4任環保署長中最爛署長，環團也開始究責蘇揆是否為相關環「害」決策的幕後影武者？葉光芃分析，2015年以來行政院長所提的空污改善方案，蘇揆是唯一改變PM2.5達標目標年(2020)者，可說是反空污公民眼中表現最爛的一位行政院長，今年度行政院節能及減碳辦公室更長達13個月未開，蘇揆恐成2017年以來的政院能源減碳委員會當中最怠惰沒有作為者。