冬山河生態綠舟「神秘河道」媲美金門翟山坑道

冬山河生態綠舟有冬山河內河道貫穿全園區；其中，舊河道與鐵路交叉的涵洞，洞內被營造出岩石洞穴美景，撒落的陽光與岩石陰影、冬山河相互映襯，形成獨特的視覺景觀，遊客將美景與金門的知名景點「翟山坑道」相媲美，成了園區熱門的美拍勝地。

生態綠舟占地約18公頃，縣府投入約10億元經費，歷經18年才終於建置完成，園區擁有濕地、森林公園、菜園、小船碼頭以及葛瑪蘭文化地景，登上高點的希望之丘，還可以遠眺蘭陽平原美景，已經成為冬山鄉熱門的遊憩景點。

園區不僅只有綠色景致，由於貫穿全園區的冬山河內河道，正巧流經台鐵鐵路高架橋下方，原本鋼結構的鐵路橋，縣府投入經費美化結構，用玻璃纖維等材質雕琢成岩石樣貌，宛如天然岩洞。

其實，這座岩洞早已存在已久，直到今年有網美、攝影師發現該處，拍下系列美照後上傳網路，才讓這處人為洞窟爆紅，成了生態綠舟的熱門景點。

天氣好時，陽光從天井灑落，波光粼粼的河水，經過光線的反射，照映在凹凸的岩石表面上；由於岩洞內長有青苔，加上用淡淡的藍、紫色塗料裝飾岩石，成為一處渾然天成的打光區。

入夜後涵洞打上燈光，更添神秘感，因美景獨特，整條長50公尺的隧道，被冠上「神秘水道」，遊客將其與金門的「翟山坑道」相媲美。