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學習好控糖四招 南投42醫療院所加入糖尿病支付服務
為響應世界糖尿病日，南投縣衛生局已建構縣內42家醫療院所加入健保署「糖尿病支付服務」，鼓勵民眾接受糖尿病篩檢，盡早發現、盡早接受治療，將能降低或延緩糖尿病管理不當所引起的併發症，如心血管疾病、中風、腎衰竭與截肢等。
衛生局並提出控糖四招，包括配合醫師，按時服藥外，並按時監控糖化血色素，隨時掌握血糖狀控；同時要注意飲食習慣，定期回診，才能成功控制好血糖值，並向病友呼籲糖尿病其實並不可怕，就怕患者沒信心。
保健科指出，糖尿病不但是國人十大死因的第五名，也同樣是南投縣的第五名，在現實生活中，每二人中就有一人未被診斷出罹患第2型糖尿病；每個家庭都有可能有家庭成員罹患糖尿病，因此，衛生局積極輔導各鄉鎮市醫師、醫療院所，參加「糖尿病支付服務」，以建立連續性及完整性的糖尿病優質照護品質。
為擴大糖尿病照護服務率提供糖尿病患者完善的醫療照護服務，包括部立南投醫院、佑民醫院、中國附醫院草屯分院、埔里鎮衛生所、張寶文診所、黎俊奇診所、安杏診所、陳宏麟診所、許瑞娟診所、洪啟芬診所、育英診所、謝明哲診所等12家醫療院所，去年獲得中央健康保險署糖尿病照護品質卓越獎。
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