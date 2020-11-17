學習好控糖四招 南投42醫療院所加入糖尿病支付服務

為響應世界糖尿病日，南投縣衛生局已建構縣內42家醫療院所加入健保署「糖尿病支付服務」，鼓勵民眾接受糖尿病篩檢，盡早發現、盡早接受治療，將能降低或延緩糖尿病管理不當所引起的併發症，如心血管疾病、中風、腎衰竭與截肢等。

衛生局並提出控糖四招，包括配合醫師，按時服藥外，並按時監控糖化血色素，隨時掌握血糖狀控；同時要注意飲食習慣，定期回診，才能成功控制好血糖值，並向病友呼籲糖尿病其實並不可怕，就怕患者沒信心。

保健科指出，糖尿病不但是國人十大死因的第五名，也同樣是南投縣的第五名，在現實生活中，每二人中就有一人未被診斷出罹患第2型糖尿病；每個家庭都有可能有家庭成員罹患糖尿病，因此，衛生局積極輔導各鄉鎮市醫師、醫療院所，參加「糖尿病支付服務」，以建立連續性及完整性的糖尿病優質照護品質。