石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值

石門水庫昨天有效蓄水量升破1億噸，8月以來少見，今天持續微微增加0.37%，中午過11點有效蓄水量（率）1億91噸（51.2%）。不過目前仍是枯水期，北區水資源局今天表示，氣象資料顯示12月預估降雨量仍低於往年，供水仍吃緊。

北水局指出，11月1至15日累計降雨量47.65毫米，是最近水位水量微升的原因，不過對照11月歷年平均降雨量80.69毫米，降雨量仍偏低。