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石門水庫蓄水升破1億噸 北水局：雨量低於歷年均值
石門水庫昨天有效蓄水量升破1億噸，8月以來少見，今天持續微微增加0.37%，中午過11點有效蓄水量（率）1億91噸（51.2%）。不過目前仍是枯水期，北區水資源局今天表示，氣象資料顯示12月預估降雨量仍低於往年，供水仍吃緊。
北水局指出，11月1至15日累計降雨量47.65毫米，是最近水位水量微升的原因，不過對照11月歷年平均降雨量80.69毫米，降雨量仍偏低。
雖然農民預期明年一期稻做休耕可能性很高，農委會不至於重演插秧後再宣布停灌。桃園市政府農業局表示，農委會上周召集開會，農糧署現場說明稻作插秧期程由南往北，雲嘉南先插秧是否休耕，預計11月25日宣布，桃竹苗要等到12月才會決定是否休耕。
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